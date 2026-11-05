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Premier League
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Arsenal-Hull City, previa de la Premier League: el Arsenal busca acercarse al liderato ante el Hull City en el Emirates

Arsenal vs Hull
Premier League
Arsenal
Hull

Tras imponerse en Anfield y sacar adelante una vibrante victoria a domicilio por 2-1 ante el Slavia de Praga en la Champions League, el Arsenal de Mikel Arteta, en un gran momento, regresa al Emirates Stadium decidido a imponer su superioridad en la competición nacional frente a un combativo Hull City, animado tras remontar para empatar 2-2 contra el Ipswich Town.

Arsenal vs. Hull City: datos del partido

crest
Premier League - Jornada 10
Emirates Stadium

La apisonadora invicta de Arteta se mide a la garra de Yorkshire

SK Slavia Praha v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

El Arsenal de Mikel Arteta llega al fin de semana en un momento de forma extraordinario y supera un calendario exigente con la precisión de un aspirante al título. Tras ganar el domingo al Liverpool por 1-0 en Anfield sin encajar goles, el Arsenal viajó el miércoles a Chequia y firmó una primera parte de gran eficacia para vencer al Slavia de Praga por 2-1, con goles de Noni Madueke y Viktor Gyökeres. Así amplió a diez partidos su récord del club de encuentros europeos consecutivos sin perder a domicilio. 

Hull City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

De vuelta en el norte de Londres, el Arsenal no se puede permitir ningún tropiezo ante el Hull City de Sergej Jakirović. Aunque parte como claro aspirante a perder, el Hull City demostró su carácter el sábado pasado: remontó un gol en contra y llegó a ponerse por delante del Ipswich Town gracias a Tim Iroegbunam y Oli McBurnie, antes de acabar con un trabajado empate a 2-2.

Novedades de los equipos y plantillas

Arsenal contra Hull alineaciones probables

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formación
Hull crest
Hull
HUL
5-4-1
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriJ. TimberJ. TimberGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. GuimaraesB. GuimaraesD. RiceD. RiceN. MaduekeN. MaduekeM. OedegaardM. OedegaardC. TzolisC. TzolisK. HavertzK. HavertzK. TzolakisK. TzolakisJ. EganJ. EganS. AjayiS. AjayiR. GilesR. GilesL. CoyleL. CoyleN. MendyN. MendyM. BelloumiM. BelloumiR. SlaterR. Slaterteam-logoE. StroudT. IroegbunamT. IroegbunamO. McBurnieO. McBurnie
Hull crest
Hull
HUL
4-2-3-1
Arsenal

Once inicial

Hull

Manager

  • M. Arteta
  • S. Jakirovic

Estado de forma

ARS

ARS - Formulario

FCB
D2-2
EVE
W2-0
FLE
L1-1
LIV
W0-1
SLP
W1-2
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
HUL

HUL - Formulario

NEW
L2-1
EVE
D2-2
FUL
L1-0
BRE
D1-1
IPS
D2-2
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Historial de enfrentamientos directos

Cara a cara

ArsenalEmpateHull
4
1
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Hull badge
Hull
HUL
0
F
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
F
Copa
Hull badge
Hull
HUL
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
F
Copa
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Hull badge
Hull
HUL
0
F
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
F
13Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
9801145+924
W
W
W
W
L
2
Manchester CityManchester CityMCI
97022010+1021
L
L
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
9612247+1719
W
L
W
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
W
L
W
W
L
5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
L
W
W
L
W
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
W
D
L
D
W
7
EvertonEvertonEVE
934299013
W
L
L
D
W
8
BournemouthBournemouthBOU
93331413+112
W
W
W
L
L
9
TottenhamTottenhamTOT
93331010012
W
W
W
D
L
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
D
W
W
D
W
11
HullHullHUL
92521110+111
D
D
L
D
L
12
LeedsLeedsLEE
925298+111
L
D
D
L
D
13
NewcastleNewcastleNEW
93241215-311
L
W
L
L
W
14
IpswichIpswichIPS
93241418-411
D
D
L
W
L
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
D
W
W
L
D
16
CoventryCoventryCOV
9306916-79
W
L
L
W
W
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
91441015-57
L
L
D
D
D
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
L
L
L
W
D
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
L
D
L
L
L
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
L
D
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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