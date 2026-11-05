Arsenal vs. Hull City: datos del partido
La apisonadora invicta de Arteta se mide a la garra de Yorkshire
El Arsenal de Mikel Arteta llega al fin de semana en un momento de forma extraordinario y supera un calendario exigente con la precisión de un aspirante al título. Tras ganar el domingo al Liverpool por 1-0 en Anfield sin encajar goles, el Arsenal viajó el miércoles a Chequia y firmó una primera parte de gran eficacia para vencer al Slavia de Praga por 2-1, con goles de Noni Madueke y Viktor Gyökeres. Así amplió a diez partidos su récord del club de encuentros europeos consecutivos sin perder a domicilio.
De vuelta en el norte de Londres, el Arsenal no se puede permitir ningún tropiezo ante el Hull City de Sergej Jakirović. Aunque parte como claro aspirante a perder, el Hull City demostró su carácter el sábado pasado: remontó un gol en contra y llegó a ponerse por delante del Ipswich Town gracias a Tim Iroegbunam y Oli McBurnie, antes de acabar con un trabajado empate a 2-2.
Novedades de los equipos y plantillas
Arsenal contra Hull alineaciones probables
Estado de forma
Historial de enfrentamientos directos
Cara a cara
Clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|9
|8
|0
|1
|14
|5
|+9
|24
W
W
W
W
L
|2
|9
|7
|0
|2
|20
|10
|+10
|21
L
L
W
W
W
|3
|9
|6
|1
|2
|24
|7
|+17
|19
W
L
W
W
W
|4
|9
|5
|1
|3
|19
|15
|+4
|16
W
L
W
W
L
|5
|9
|4
|3
|2
|11
|9
|+2
|15
L
W
W
L
W
|6
|9
|3
|5
|1
|16
|9
|+7
|14
W
D
L
D
W
|7
|9
|3
|4
|2
|9
|9
|0
|13
W
L
L
D
W
|8
|9
|3
|3
|3
|14
|13
|+1
|12
W
W
W
L
L
|9
|9
|3
|3
|3
|10
|10
|0
|12
W
W
W
D
L
|10
|9
|3
|3
|3
|10
|13
|-3
|12
D
W
W
D
W
|11
|9
|2
|5
|2
|11
|10
|+1
|11
D
D
L
D
L
|12
|9
|2
|5
|2
|9
|8
|+1
|11
L
D
D
L
D
|13
|9
|3
|2
|4
|12
|15
|-3
|11
L
W
L
L
W
|14
|9
|3
|2
|4
|14
|18
|-4
|11
D
D
L
W
L
|15
|9
|2
|3
|4
|9
|11
|-2
|9
D
W
W
L
D
|16
|9
|3
|0
|6
|9
|16
|-7
|9
W
L
L
W
W
|17
|9
|1
|4
|4
|10
|15
|-5
|7
L
L
D
D
D
|18
|9
|2
|1
|6
|9
|21
|-12
|7
L
L
L
W
D
|19
|9
|1
|3
|5
|6
|12
|-6
|6
L
D
L
L
L
|20
|9
|1
|2
|6
|7
|17
|-10
|5
L
D
L
L
L