El Arsenal ha informado a sus empleados de su intención de suprimir cerca de 60 puestos de trabajo, en el marco de un plan de reducción de costes, según informaciones de prensa.

La comunicación a los empleados se produjo durante una llamada celebrada en la mañana de este miércoles con el director ejecutivo del club, Richard Garlick, según recogió el diario"L'Équipe" francés.

Se espera que los despidos se centren principalmente en puestos administrativos y no vinculados al trabajo de campo, sin afectar al cuerpo técnico ni a los equipos de rendimiento de los conjuntos masculino y femenino, ni a la fundación del Arsenal, ni al personal de actividades comunitarias y seguridad, ni a los empleados asignados al equipo femenino.

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La medida llega pocos días después de que el entrenador Mikel Arteta firmara un nuevo y lucrativo contrato, estimado en unos 20 millones de libras esterlinas anuales, y tras la conquista por parte del club del título de la Premier League, por primera vez en más de 20 años, además de registrar unos ingresos récord de 691 millones de libras esterlinas la temporada pasada.

Se cree que la decisión llegó después de una revisión realizada por la consultora externa "Boston Consulting Group", con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir los costes operativos.

El proceso de consulta sobre la decisión sigue en curso, lo que significa que los detalles finales podrían modificarse, mientras el club busca reubicar a los empleados afectados en otros puestos siempre que sea posible.



