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FC ArsenalGetty
Alice Kopp
Traducido por

Arsenal FC, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ¿quién emite los partidos de los Gunners en directo por televisión y en streaming?

Arsenal

¿Necesitáis información sobre la retransmisión de los partidos del Arsenal? Os contamos dónde podéis ver en directo sus encuentros de la Premier League, la Champions League y otras competiciones.

El Arsenal es uno de los clubes consolidados de la élite del fútbol inglés y europeo. Semana tras semana, los Gunners acaparan la atención tanto por lo deportivo como por su repercusión mediática. Sin embargo, quienes quieran seguir todos sus partidos oficiales necesitan orientarse un poco: los derechos de televisión corresponden a distintos operadores según la competición. Aquí desglosamos qué canales son relevantes para seguir al Arsenal y dónde podéis ver todos sus partidos.

Arsenal FC, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ¿qué canales emiten los partidos de los Gunners en directo por televisión y streaming?

Bayern Múnich vs Arsenal
Movistar+

Arsenal's Spanish defender #36 Martin Zubimendi passes the ballGetty Images

Dónde ver al Arsenal FC en la Premier League, la Champions League, la FA Cup, la Carabao Cup y la Community Shield por televisión y streaming

Los derechos de la Premier League en Alemania siguen en manos de Sky, ya que el operador de televisión de pago retransmite todos los partidos en directo, ya sea de forma individual o en un formato que alterna entre encuentros. Todos los partidos del Arsenal están incluidos. Quienes prefieran verlos por streaming pueden acceder a todos los encuentros a través de Sky Go o del servicio WOW .

logo Suscríbete ahora: Premier League, Copa de Alemania y mucho más desde 24,99 euros al mes

Con la temporada 2025/26, Sky amplió considerablemente su oferta de fútbol inglés: además de la Premier League, también emite en directo los partidos de la Carabao Cup. Así, sus posibles encuentros en la Copa de la Liga también quedan cubiertos por completo.

La histórica FA Cup y la FA Community Shield se emiten en exclusiva en DAZN . El servicio de streaming ofrece en directo todos los partidos relevantes, incluidos, por supuesto, todos los del Arsenal.

Próximos partidos
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21 oct 2026

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logo Encuentra el plan de DAZN que mejor se adapte a ti: FA Cup, Community Shield y más en directo

Goalkeeper David Raya of Arsenal celebratesGetty Images

En la Champions League, los derechos de retransmisión se reparten entre varios operadores. La mayor parte de los partidos del Arsenal se emite en directo en DAZN. Además, Amazon Prime Video ofrece cada martes un gran partido seleccionado, entre ellos algunos encuentros con participación inglesa.

A partir de la temporada 2027/28 habrá un cambio de calado: el servicio de streaming Paramount+ se incorporará a las retransmisiones de la Champions League y emitirá la mayoría de los partidos. Aquí encontraréis todos los detalles del nuevo reparto de derechos.

Si el Arsenal alcanza la final de la Champions League, esta también se emitirá, como es habitual, en televisión en abierto. En Alemania, ZDF es el canal de referencia para el partido decisivo.

logo Prueba Amazon Prime Video: el gran partido del martes de la Champions League, en exclusiva

Arsenal FC, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: el minuto a minuto de SPOX

Seguimos en directo, minuto a minuto, numerosos partidos de la Champions League y algunos grandes encuentros de la Premier League. Aquí encontraréis nuestras narraciones en directo. 

Arsenal FC, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ficha del club

Fundación1886
Títulos de liga inglesa13
Títulos de la FA Cup14
Títulos de la Champions League0
Jugador con más partidosDavid O'Leary (722 partidos oficiales)

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