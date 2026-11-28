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Revive la intensidad táctica y el talento individual que marcaron la victoria del Arsenal por 2-1 ante el Manchester City en la histórica temporada 2003/04. Desde el gol en propia puerta de Michael Tarnat hasta el espectacular disparo lejano de Thierry Henry, aquel partido consolidó el camino del Arsenal hacia una campaña invicta en la Premier League.

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El 1 de febrero de 2004, en Highbury se respiraba historia. El Arsenal de Arsene Wenger ya no era solo un aspirante al título: era un equipo que rozaba la inmortalidad. El Manchester City llegó al norte de Londres para poner a prueba los nervios de un conjunto que se negaba a perder. Fue un partido marcado por una enorme tensión táctica, un insólito error defensivo y un momento de genio puro del mejor jugador que jamás llevó el cañón en el pecho.

La presión y la fortuna abren el marcador

Los primeros compases fueron una exhibición del fútbol de Wenger. Robert Pires y Gilberto Silva dirigieron el juego con una eficacia que empujó al City hacia su propia área. Henry dejó claras sus intenciones pronto, al estrellar en la madera un potente disparo que sirvió de aviso. El empate inicial se rompió por fin en el minuto 36, aunque no gracias a una jugada de gran belleza. Henry se desplazó hacia su zona preferida en el costado izquierdo y envió un centro raso y potente al área. En su intento desesperado por despejar, el defensa del City Michael Tarnat desvió el balón a su propia portería y desató el júbilo en la grada North Bank.

En el plano táctico, el City de Kevin Keegan trató de incomodar al Arsenal con un bloque compacto que negara los espacios que buscaban Henry y Dennis Bergkamp. Sin embargo, la entrada de Jose Antonio Reyes en la segunda parte, en el que fue su debut, dio un nuevo impulso al ataque del Arsenal. El dominio local era total, pero la ventaja de un solo gol mantenía viva la tensión. Hacía falta un golpe definitivo para preservar la racha invicta y, como tantas veces en aquella época dorada, el rey de Highbury respondió.

Un momento de magia de Henry

En el minuto 83, el estadio presenció uno de los goles más emblemáticos de Henry. Tras recibir un pase corto de Pires justo fuera del área, no buscó su habitual remate colocado con el interior del pie. En su lugar, soltó un disparo como un misil. El balón pareció teletransportarse más que viajar: trazó una curva en el aire cargado de lluvia y se alojó en la escuadra. David James, un portero de enorme envergadura, no pudo hacer más que mirar.

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Los últimos minutos pusieron un cierre caótico a la tarde. Nicolas Anelka, de regreso al que había sido su estadio, recortó distancias para los visitantes en los compases finales y recordó a la afición de Highbury su capacidad goleadora. Sin embargo, el regreso del francés terminó de forma ignominiosa. Tras un acalorado altercado con Ashley Cole, Anelka vio la tarjeta roja, lo que acabó en la práctica con cualquier esperanza de remontada del City. El 2-1 quizá favorecía al visitante más de lo que merecía, pero para el Arsenal solo importaban los tres puntos en su búsqueda de la perfección.

El legado de la marcha invicta

Este encuentro se recuerda no solo por el resultado, sino también por la sensación de que aquel Arsenal siempre acabaría imponiéndose. Cada vez que el City amenazaba con alterar su ritmo, el equipo de Wenger encontraba una marcha más. La victoria lo acercó un paso más al hito de completar 38 partidos sin perder y demostró que podía ganar tanto por su perseverancia táctica como por destellos de talento individual. La imagen perdurable de aquel día es la de Henry deslizándose de rodillas sobre el césped mojado de Highbury, cuando el City fue otro obstáculo superado en el camino hacia la leyenda.