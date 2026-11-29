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Arsenal y Manchester City se repartieron los puntos en un trascendental empate 2-2 que enfrentó dos planteamientos tácticos distintos. De las recuperaciones con la presión alta a la eficacia de cara a gol, el partido ofreció una lección de juego posicional moderno y ajustes sobre la marcha.

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El duelo táctico entre Mikel Arteta y Enzo Maresca en el Emirates Stadium fue un interesante pulso entre el control y la capacidad de desbaratar el plan rival. El Arsenal afrontó el encuentro con la intención de aprovechar su condición de local mediante un dominio territorial sostenido y una presión rigurosa, diseñada para obligar al Manchester City a recurrir a balones largos incómodos. El principal objetivo de Arteta era frenar la progresión del City por el centro, con un bloque compacto en el centro del campo que aislara a sus futbolistas creativos, al tiempo que buscaba explotar las bandas en transiciones rápidas.

El Manchester City, por su parte, llegó con un plan basado en el juego vertical y en aprovechar los espacios a la espalda de la adelantada línea defensiva del Arsenal. Maresca intentó superar la primera línea de presión mediante defensas capaces de sacar el balón jugado y encontrar vías directas hacia el último tercio. El objetivo táctico era claro: abrir el campo para generar huecos en los pasillos interiores que pudieran aprovechar los centrocampistas que llegaban desde atrás, mientras Erling Haaland mantenía la amenaza constante de los duelos individuales ante los centrales del Arsenal.

El planteamiento táctico del Arsenal

Arteta dispuso un 4-2-3-1 que, en defensa, se transformaba con frecuencia en un 4-4-2. El principal desencadenante de la presión era cualquier pase horizontal entre los centrales del City, momento en el que Kai Havertz y Martin Odegaard saltaban para cerrar las líneas de pase hacia el mediocentro. La salida de balón del Arsenal dependía en gran medida de que Bruno Guimaraes se incrustara entre los centrales, lo que permitía a los laterales, Riccardo Calafiori y Jurrien Timber, adelantarse y dar amplitud. Así, los extremos, Noni Madueke y Christos Tzolis, podían desplazarse hacia dentro y ocupar los pasillos interiores, formando una estructura ofensiva de 3-2-5.

En defensa, el Arsenal mantuvo la línea adelantada para reducir los espacios entre sus jugadores, aunque eso entrañaba riesgos ante la velocidad del City. La estrategia dio frutos en el minuto 40, cuando una recuperación en el momento oportuno y un centro de cabeza de Mikel Merino encontraron a Kai Havertz, que neutralizó la ventaja que había logrado antes el City.

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El 56 % de posesión del Arsenal reflejó su mejora a la hora de conservar el balón bajo presión, aunque a menudo le costó transformar ese control en ocasiones claras. Registró 1,92 de goles esperados (xG), frente a los 1,23 del City. Su resistencia defensiva acabó teniendo recompensa en el minuto 83, cuando Jurrien Timber se sumó al ataque para conseguir el empate, una acción que puso de manifiesto la libertad táctica concedida a los laterales del Arsenal en la recta final.

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El planteamiento táctico del Manchester City

Maresca también recurrió al 4-2-3-1, pero le dio una aplicación muy distinta. El City adoptó un enfoque pragmático con el balón y a menudo se replegó en un bloque medio de 4-4-2 para invitar al Arsenal a avanzar antes de salir al contraataque. Una pauta clave consistía en que Josko Gvardiol se adelantara desde el lateral izquierdo para actuar como extremo auxiliar, lo que permitía a Iliman Ndiaye desplazarse hacia el centro. Así quedó patente en el primer gol: Gvardiol asistió a Haaland, que definió con precisión en el minuto 34.

La presión del City fue más selectiva que la del Arsenal: a menudo esperaba a que el balón llegara a las bandas para tender una trampa. Ayyoub Bouaddi y Enzo Fernandez fueron los pilares tácticos del equipo, protegiendo a la línea de cuatro e iniciando rápidas transiciones verticales. Fernandez, en particular, resultó decisivo al llegar desde atrás al área para marcar poco después del descanso, asistido por Bouaddi.

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Ese gol fue la ejecución perfecta del plan de Maresca: recuperar el balón en el tercio central y llenar el área antes de que el rival pudiera reorganizarse. Pese a tener menos posesión (44 %), el City siguió siendo letal al contragolpe. Lanzó cinco contraataques y mantuvo una amenaza constante gracias al poderío físico de Haaland y a los inteligentes movimientos de Fernandez entre líneas.

La partida táctica

La batalla táctica decisiva se libró en el carril central, entre el doble pivote del Arsenal y el trío de centrocampistas ofensivos del City. La decisión de Arteta de alinear a Mikel Merino junto a Bruno Guimaraes buscaba aportar presencia física, pero la rápida combinación entre Fernandez y Ndiaye consiguió superarles en ocasiones.

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El desequilibrio surgió cuando los extremos del City fijaron a los laterales del Arsenal y Haaland pasó a ocupar a Gabriel y Ezri Konsa. Eso obligó a los centrocampistas del Arsenal a retrasar su posición y, en ocasiones, dejó un vacío por delante de la línea defensiva.

Sin embargo, Arteta se impuso en la batalla táctica relacionada con la profundidad de plantilla y la resistencia física. Al mantener una presión intensa durante todo el partido, el Arsenal acabó desgastando al City. La incorporación de Timber al ataque desde el lateral terminó por desarticular la defensa del City, ya que al equipo de Maresca le costó seguir las llegadas desde atrás de los defensas del Arsenal. El empate refleja un partido en el que la eficacia del City en las transiciones encontró respuesta en la persistencia estructural y el dominio territorial del Arsenal.

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Los ajustes durante el partido

Ambos entrenadores recurrieron a los cambios para influir en el ritmo del encuentro. En el descanso, Arteta sustituyó a Riccardo Calafiori por Piero Hincapie, probablemente en busca de mayor solidez defensiva ante la velocidad de Jeremy Doku.

Más tarde, la entrada de Viktor Gyokeres y Eberechi Eze por Odegaard y Tzolis en el minuto 58 anunció un giro hacia un 4-2-4 más directo mientras el Arsenal buscaba remontar. El ajuste obligó al City a replegarse más y aumentó la presión sobre su defensa, lo que se tradujo en un mayor número de centros.

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Maresca respondió dando entrada a Phil Foden y Mateo Kovacic para recuperar el control del ritmo. Las salidas de Doku y Ndiaye apuntaban a una estructura defensiva más conservadora tras la pérdida del balón para proteger la ventaja. Sin embargo, la sustitución de Fernandez por Nico O'Reilly en el minuto 67 posiblemente privó al City de parte de su capacidad para progresar mediante el pase. Mientras los retoques del City buscaban cerrar el partido, los cambios del Arsenal pretendían aumentar el desorden en el último tercio, una apuesta que acabó dando resultado con la intervención tardía de Timber.

Conclusión

En última instancia, el encuentro se decidió por pequeños márgenes entre la eficacia en las transiciones y la resistencia de la estructura colectiva. La capacidad del Manchester City para aprovechar los espacios verticales le permitió ponerse por delante dos veces y demostró su dominio táctico del contraataque a las órdenes de Maresca. Sin embargo, el Arsenal se negó a renunciar a su juego de posesión y las sustituciones ofensivas de Arteta en la recta final le permitieron desbordar al bloque bajo de un City fatigado.

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El empate táctico confirma que, aunque el City cuenta con una mayor eficacia individual de cara a gol gracias a Haaland y Fernandez, el sistema colectivo y la presión territorial del Arsenal siguen siendo los principales desafíos para la supremacía táctica del campeón en la Premier League.