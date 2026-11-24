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El Arsenal se dejó puntos en casa en la fase de liga de la Champions League por primera vez desde la introducción del formato, después de que el Borussia Dortmund remontara para empatar 1-1 en el Emirates Stadium.

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Sobre el papel, el equipo local dominó. Tuvo el 63 % de posesión, realizó 30 disparos con un valor de 2,34 goles esperados (xG) y sumó 56 toques dentro del área del Dortmund. Sin embargo, ambos equipos generaron cuatro ocasiones claras y remataron cuatro veces a puerta, y el Dortmund fue mejor durante largos tramos tras el descanso. El gol inicial de Viktor Gyokeres desde lejos premió el buen arranque del Arsenal, pero el empate de Maximilian Beier, propiciado por una arrancada del central Joane Gadou, dejó claro dónde era vulnerable el equipo de Arteta.

El planteamiento táctico del Arsenal

Mikel Arteta dispuso un 4-2-3-1, con Declan Rice y Myles Lewis-Skelly en el centro del campo por detrás de Noni Madueke, Martin Odegaard y Christos Tzolis, y con Gyokeres en punta. El Arsenal salió lanzado. Su presión no dio tiempo al Dortmund para jugar el balón en los primeros 15 minutos, completó el 91 % de sus pases en la primera parte y se adelantó en el minuto 10, cuando Madueke dejó el balón en el camino de Gyokeres y este batió a Gregor Kobel con un disparo con efecto descendente desde unos 23 metros.

La banda derecha fue la principal fuente de creatividad del Arsenal. Madueke superó una y otra vez a Daniel Svensson , y él y Odegaard se convirtieron en la primera pareja del Arsenal de la que hay registro que crea al menos cuatro ocasiones cada uno en una primera parte de Champions League. En el otro costado, Piero Hincapie se incorporó al ataque desde el lateral izquierdo e incluso llegó al segundo palo para conectar un cabezazo que Kobel detuvo al comienzo de la segunda parte.

El problema fue la calidad de las ocasiones del Arsenal. Ocho de sus 14 disparos de la primera parte llegaron desde fuera del área, y el propio gol tuvo un valor de apenas 0,03 xG. Las jugadas a balón parado aportaron 0,56 de sus 0,94 xG antes del descanso, y Madueke no logró controlar un rechace cuando tenía la portería a su merced en el minuto 15. Rice fue quien más peligro generó con sus llegadas desde el centro del campo: en el minuto 33, su disparo con rosca desde lejos salió por poco por encima del larguero y, dos minutos después, Nico Schlotterbeck le impidió marcar con una entrada tras alcanzarlo cuando se había quedado solo ante el portero.

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El planteamiento táctico del Borussia Dortmund

Niko Kovac formó con una línea de tres centrales integrada por Gadou, Waldemar Anton y Schlotterbeck, con Julian Ryerson y Svensson como carrileros, Felix Nmecha y Joey Veerman en el centro del campo, y Jobe Bellingham y Beier en apoyo de Fabio Silva en ataque. Tras un primer cuarto de hora complicado, el Dortmund se asentó, ganó más duelos en el centro del campo y empezó a crear peligro a balón parado. Kepa Arrizabalaga, sustituto del lesionado David Raya, tuvo problemas para lidiar con los balones altos.

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La principal vía de ataque del Dortmund fue la derecha. La mitad de sus ataques llegaron por ese lado, a través de Ryerson y Gadou, que buscaron el espacio que dejaba Hincapie al incorporarse al ataque. Ryerson retrasó el balón para que Nmecha disparase por encima de la portería en el minuto 24, y la disposición de Gadou a salir de la línea de tres se convirtió en una de las claves del partido. Avanzó con el balón hasta obligar a Kepa a intervenir ante un disparo desde un ángulo cerrado en el minuto 44 y volvió a hacerlo en la jugada del empate.

Sin balón, la línea de tres protegió el centro y obligó al Arsenal a atacar por fuera. El Arsenal envió 26 centros, de los que solo ocho encontraron a un compañero, mientras que el Dortmund realizó 53 despejes, 40 de ellos tras el descanso.

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El duelo táctico

El Dortmund mostró otra cara en la segunda parte, fiel a su reputación de equipo que mejora tras el descanso. En el minuto 48, un centro raso de Svensson llegó a Beier a unos 5,5 metros de la portería, pero el delantero no alcanzó a tocar el balón. Tres minutos después, se desestimó una reclamación de penalti por mano de Gyokeres en un córner tras una revisión del VAR.

El empate llegó en el minuto 55 y puso al descubierto las carencias del Arsenal a la hora de protegerse ante una transición. Gadou arrancó desde el fondo de su propio campo, avanzó por el centro dejando atrás a Tzolis y asistió a Beier. Este recortó hacia dentro, superó a Gabriel Magalhaes y marcó con un disparo raso ajustado al poste. La ocasión tuvo un valor de 0,32 xG, más de diez veces el valor del gol del Arsenal.

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Las cifras de la segunda parte muestran cómo cambió el partido. El Dortmund solo disparó cinco veces tras el descanso, pero tres remates fueron a puerta y sumaron 1,24 goles esperados a puerta, frente a los 0,14 del Arsenal en 16 intentos. El Dortmund también se impuso en el juego aéreo tras el descanso: ganó el 55 % de los duelos, después de haberse llevado solo el 27 % en la primera parte, y elevó la precisión de sus pases largos del 32 % al 53 % para superar la presión del Arsenal.

El Arsenal elevó su posesión al 65 % y sumó 41 toques en el área del Dortmund tras el descanso. Además, 13 de sus 16 disparos en la segunda parte llegaron desde dentro del área. Pero su precisión en el pase bajó al 83 %, solo cuatro de sus 18 centros encontraron a un compañero y apenas uno de esos 16 remates fue a puerta.

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Los ajustes durante el partido

Kovac movió ficha primero, en el minuto 64, al sustituir a Silva y Beier por Serhou Guirassy y Konstantinos Karetsas. Arteta respondió un minuto después con un triple cambio: entraron Jurrien Timber, Bruno Guimaraes y Eberechi Eze por Ben White, Lewis-Skelly y Tzolis.

Los cambios devolvieron el control al Arsenal. El equipo de Arteta dominó claramente durante la mayor parte de la última media hora, y su eficacia en el regate mejoró de forma notable tras el descanso: completó ocho de 12 intentos, frente a dos de diez en la primera parte. Aun así, el Dortmund introdujo el balón en la portería en el minuto 68, cuando Kepa rechazó un disparo raso de Ryerson y Jobe Bellingham marcó a placer, pero se señaló fuera de juego.

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Odegaard y Madueke volvieron a cobrar protagonismo en los últimos 25 minutos. Los centros de Odegaard desde la derecha propiciaron sendos cabezazos de Gyokeres en los minutos 71 y 75. El segundo fue un fallo clamoroso desde unos 5,5 metros. Bellingham dejó su puesto a Marcel Sabitzer en el minuto 73, pero una mano de Sabitzer en una acción con Eze concedió la falta de la que nació una jugada en la que, tras el envío raso de Odegaard y el pase atrás de Hincapie, el balón golpeó dos veces el poste al rebotar en Guirassy. Después, Eze dejó solo a Rice, que estrelló su disparo en la base del poste en el minuto 84. Mikel Merino sustituyó a Gyokeres en el minuto 87 y Filippo Mane entró por Gadou dos minutos después. Incluso entonces, Karetsas vio bloqueado un disparo dentro del área en el minuto 90, antes de que Ezri Konsa rematase alto y desviado desde el centro del área en el cuarto minuto del tiempo añadido, mientras el Dortmund resistía.

Conclusión

El Arsenal tuvo más posesión, más disparos y más toques en el área, pero durante largos tramos el Dortmund generó ocasiones de mayor calidad y le castigó con una sola conducción desde atrás. La mejoría del Dortmund en la segunda parte, su compacta línea de tres y las arrancadas de Gadou desde posiciones retrasadas le dieron un punto merecido, aunque tuvo fortuna en los últimos minutos.

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El empate deja al Arsenal con 11 puntos. Desaprovechó la oportunidad de meterse entre los dos primeros antes de su encuentro con el Manchester City, mientras que el Dortmund entra por ahora entre los ocho primeros con diez puntos, a falta de que varios equipos disputen sus partidos de esta jornada.