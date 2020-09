Arsenal blindará a Marcelo Flores con contrato de cinco años

El padre del jugador confirmó que renovará cinco temporadas más con la entidad Gunner.

Durante las últimas semanas, el mexicano Marcelo Flores ha tenido actuaciones muy destacadas con las divisiones inferiores del , replicando su talento en prácticas con el primer equipo, haciéndose viral por una serie de golazos que parecen impresionar a Mikel Arteta.

El club Gunner es uno de los que mejor sabe trabajar con el talento joven en la élite europea, por lo que ya han blindado a su joya mexicana, ofreciéndole un nuevo contrato que da esperanzas para su pronta proyección.

En entrevista con Milenio, Rubén Flores, padre de Marcelo, dio buenas noticias sobre su futuro: “Él Tiene contrato los próximos dos años para jugar en la sub 18, pero ya tengo un acuerdo en el que va a firmar un contrato profesional por los próximos cinco años con el Arsenal, por reglas de UEFA y FIFA no se puede hacer hasta el 1 de octubre de este año, que es cuando él (Marcelo) cumple 17 años, pero ya tenemos un acuerdo y un arreglo y seguramente el 1 de octubre saldrán las noticias de que un mexicano firmó un contrato profesional con el Arsenal. Ahora no se ha dicho nada porque se hará hasta que él cumple 17 años, cuando se puede hacer la presentación, pero ya estamos arreglados”.

Igualmente, el señor Flores calculó que si su hijo mantiene el buen nivel, en dos años podría dar noticias en la Premier League: “Hace dos años Bukayo Saka jugaba donde Marcelo está jugando ahora y el año pasado debutó en la Copa de Europa y ahora le dieron contrato con el primer equipo, jugó todos los partidos y ya es jugador del primer equipo; entonces, para ponerlo en perspectiva, en dos años Marcelo podría estar jugando en el primer equipo del Arsenal sí los resultados se dan", aseguró para cerrar.

Actualmente, Flores se mantiene jugando con el equipo Sub 18 de los londinenses, marcando un doblete el pasado fin de semana contra