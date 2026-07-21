El Arsenal ha abierto negociaciones directas con el Newcastle United para fichar al brasileño Bruno Guimaraes, después de que el jugador comunicara a la dirección de su club su deseo de unirse al campeón de la Premier League antes del inicio de la nueva temporada.

Según el diario británico The Sun, Guimaraes, de 28 años, ha comunicado al Newcastle United su deseo de marcharse y unirse al Arsenal, mientras que todas las negociaciones previas entre ambas partes se habían desarrollado a través de intermediarios, con el Newcastle United insistiendo en que el centrocampista no está en venta.

El Arsenal, a través de dichos intermediarios, se mostró dispuesto a pagar 60 millones de libras esterlinas por el fichaje del exjugador del Lyon.

El Newcastle United se aferra a su postura, en un intento de obtener un mayor valor económico a cambio de desprenderse del centrocampista brasileño.

El movimiento del Arsenal se produjo tras perder ante su rival de la Premier League, el Chelsea, en la operación por el fichaje de Morgan Rogers.

El Arsenal había entrado en negociaciones con el Aston Villa desde el final de la temporada, pero no estaba dispuesto a acercarse a la cifra de 117 millones de libras esterlinas que pedía el club, antes de que el Chelsea se apresurara a pagarla y cerrara la operación.

El Arsenal busca reforzar su centro del campo y sus zonas de ataque por las bandas durante el actual mercado de fichajes de verano.

El Arsenal había estudiado la posibilidad de fichar a Matheus Fernandes, quien se unió al Tottenham, pero el valor de la operación exigido, que ascendía a 85 millones de libras esterlinas, resultaba también elevado para el campeón de la Premier League.

Asimismo, Alex Scott, jugador del Bournemouth, figuraba entre las opciones planteadas, pero su club se aferra a la permanencia del centrocampista, pese a que este rechazó una nueva oferta para renovar su contrato esta semana.

El Arsenal también acordó una operación por valor de 34 millones de libras esterlinas para fichar al extremo Christos Tzolis, procedente del Club Brujas.

El exjugador del Norwich City se encuentra en Londres esta semana para someterse al reconocimiento médico, de cara a completar su traspaso al Arsenal.