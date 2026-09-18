"Arruinó el vestuario": ¡los viejos problemas del Liverpool persiguen a Salah en Turquía!

En el ataque más duro desde la crisis del pasado invierno, la leyenda del Liverpool Graeme Souness responsabilizó por completo a la estrella egipcia Mohamed Salah, jugador del Trabzonspor turco, del bajón del equipo y de su caída en la defensa del título de la Premier League.

Las circunstancias que allanaron el camino hacia el fin de la era de Mohamed Salah en Anfield y los rumores sobre su marcha a la liga turca siguen siendo uno de los asuntos más polémicos entre la afición del Liverpool.

Mientras un amplio sector de los aficionados considera que el faraón egipcio tenía razón al manifestar su rebeldía y su desacuerdo con el entrenador Arne Slot y la dirección del club tras su sorpresiva exclusión del once titular el pasado invierno, otro grupo estima que Salah cruzó todos los límites y fue la principal causa del deterioro de su relación con el club.

Souness, capitán histórico del Liverpool y una de las voces más influyentes del fútbol inglés, optó por situarse claramente en el segundo bando, renovando sus mordaces críticas a la estrella egipcia tras sus polémicas declaraciones después del partido ante el Leeds United el pasado diciembre.

Los problemas de Salah en el Liverpool

En una entrevista incendiaria con el diario británico Daily Star, el escocés no dudó en dirigir la acusación directamente, al afirmar: "La principal razón por la que el Liverpool no rindió bien el año pasado es Mohamed Salah. Creo que provocó verdaderos problemas dentro del equipo".

Souness explicó su punto de vista: "Lo vi en el partido de la Community Shield contra el Crystal Palace, y no estuvo realmente involucrado en el encuentro. Al principio pensé que quizá sufría algún problema, o que no había realizado una pretemporada completa, pero así acabó estando toda la temporada pasada; no estuvo en su mejor versión en absoluto".

La crítica de Souness no se detuvo en el nivel deportivo, sino que se extendió al aspecto conductual, pues consideró que el comportamiento de Salah tras su exclusión hizo estallar el vestuario desde dentro.

Y añadió: "Luego provocó un gran desorden dentro del equipo cuando fue excluido, y las declaraciones que hizo después del partido ante el Leeds, cuando pasó por la zona de prensa, donde sintió que lo habían abandonado, fueron la gota que colmó el vaso de la estabilidad".

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Las nuevas declaraciones de Souness reavivarán la polémica en el entorno de la afición del Liverpool, entre quienes defienden a la leyenda viva del club y su máximo goleador histórico en la Premier League, y quienes apoyan la visión del exdefensa del equipo, que considera que el interés del equipo está por encima de cualquier nombre, por grande que sea.