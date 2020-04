Arruabarrena recordó el gas pimienta: "No fue algo de uno, hubo algo político que pocos sabrán"

El DT, quien sigue dirigiendo en Emiratos Árabes, se refirió a su salida de Boca y la polémica eliminación ante River en la Libertadores 2015.

Desde que se dio su salida de Boca, allá por marzo de 2016, Rodolfo Arruabarrena se refugió en Asia. Hace cuatro años que dirige ininterrumpidamente en Emiratos Árabes -más allá de un breve paso por el vecino país de Catar-, en donde trabajó Al Wasl, Al Rayyan, Al Ahli y, ahora, arregló en Sharjah. Y a pesar de que su deseo es "dirigir en Europa", su etapa en el Xeneize todavía lo persigue.

“Mi salida fue una decisión de Daniel Angelici, con el tiempo la entiendo pero los motivos me los guardo. Me quedo muy tranquilo con el trabajo que hice, pude subir chicos a primera división y hay que volver a eso”, expresó el técnico en TNT Sports. Y agregó: "No sé si voy a tener otra chance, pero hoy mi carrera está más orientada a buscar dirigir en Europa”.

Por otro lado, se refirió también a aquella eliminación de la en 2015 ante River, luego del episodio del gas pimienta en La Bombonera. "Lo que pasó no fue de uno solo y hubo algo político que pocos podrán saber. Confiaba en que podíamos pasar, pero nunca lo vamos a poder saber, en ese momento se decidió terminar con los escritorios", reveló el Vasco. ¿Se sabrá algua vez qué habrá sido ese "algo político"?