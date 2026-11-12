"Arrogancia y una respuesta impactante": los detalles del acalorado diálogo entre Zidane y Mbappé en la concentración de Francia

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Continúa la polémica en torno a la verdadera relación entre Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, y la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, especialmente tras la exclusión del jugador del partido ante Italia.

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La ausencia de Kylian Mbappé en los entrenamientos de la selección de Francia antes del duelo ante Italia no fue una simple noticia médica pasajera, pues el momento llegó en un instante de gran sensibilidad dentro del campamento de Les Bleus, después de que informes de la prensa francesa revelaran la tensión en la relación entre el capitán de la selección y su entrenador, Zinedine Zidane, a raíz de desacuerdos relacionados con su posición dentro del campo y la forma de emplearlo, además de un ambiente poco ideal en el vestuario.

Las raíces de la tensión se remontan a la primera concentración de Zidane al frente del cuerpo técnico, cuando decidió alinear a Mbappé en la posición de extremo izquierdo, apoyándose en Ousmane Dembélé como punta, una decisión que se interpretó como un cambio en el estatus de la estrella madridista dentro del esquema ofensivo, especialmente porque él prefiere jugar como delantero puro en el último periodo.

Y mientras Zidane esperaba aprovechar los servicios de su estrella durante los dos decisivos duelos ante Italia y Turquía en la Liga de Naciones de la UEFA, llegaron las noticias de que Mbappé sufría un problema muscular en el isquiotibial, lo que dejaba su participación ante Italia fuera de los cálculos, manteniendo la esperanza de que llegue a tiempo para el duelo ante Turquía.

Y con el aumento de la polémica en torno a la relación entre Zidane y Mbappé, surgió nueva información que apunta a la existencia de una tensión entre ambas partes.

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«Mbappé actuó como una estrella arrogante»

Cyril Hanouna, presentador de programas de televisión en la cadena W9, un gran aficionado del PSG, dijo: «Parece que Kylian Mbappé, debido a la gran cantidad de lesiones, no quiere jugar. No está en su mejor momento. Y no le importa demasiado el partido ante Italia porque forma parte de la Liga de Naciones de la UEFA y no es un partido importante».

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Y continuó: «Con todas estas lesiones y su falta de preparación física, no quiere jugar. Esta es información fiable que tengo. Zinedine Zidane no será tan amable con él como lo fue Didier Deschamps».

Y añadió: «Kylian Mbappé actuó como una estrella arrogante, diciendo: sí, hay muchas lesiones, no sé si voy a jugar. Y Zinedine Zidane le respondió: bien, como sabes, no vas a jugar, gracias, te quedarás en tu sitio».

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Hanouna completó en su programa «Tout beau, tout neuf»: «Mbappé negará estas palabras, como saben, pero tengo información interna. Esto es lo que les digo, queridos. Hubo algunas fricciones con Didier Deschamps, pero él las pasó un poco por alto, y Zidane no transige. Deben saber que las cosas están muy tensas entre Mbappé y la selección francesa; no se entiende ni con sus compañeros ni con Zidane».

Y agregó: «Te digo, bien hecho, Zinedine Zidane, tienes valentía. No abandonará el equipo; Zidane le dijo: no jugarás este partido, pero si te comportas bien, jugarás el domingo».

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Las opciones de clasificación de Francia

La selección de Francia afronta el duelo ante Italia, previsto para la tarde de mañana jueves en la ciudad de Milán, con más de un objetivo, ya que la importancia de la esperada cumbre no se limita a la pugna entre los líderes del Grupo 1 de la Liga de Naciones de la UEFA, sino que se extiende a sellar la clasificación a cuartos de final, con la posibilidad de terminar la fase de grupos como líder antes de la última jornada.

La selección francesa, dirigida por Zinedine Zidane, cuenta con una clara ventaja en las cuentas del grupo, tras haber sumado 10 puntos en cuatro partidos, frente a los 7 puntos de Italia y los 6 de Bélgica, mientras que la selección turca cierra la clasificación sin puntos.

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El duelo de ida entre Francia e Italia había terminado con empate 1-1, en un partido que presenció un error de Lucas Da Cunha que provocó el gol del empate italiano, pero la selección francesa afronta el encuentro del jueves con la mira puesta en asegurar su pase a los cuartos de final, antes de pensar en sellar el liderato.

La selección de Francia tiene su destino en sus propias manos, ya que le basta con el empate ante Italia para garantizar terminar el grupo entre los dos primeros puestos y, por tanto, clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, sin necesidad de esperar el resultado de la última jornada, según un informe de la cadena francesa RMC.

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Esto se produce en el marco de la competencia directa entre Italia y Bélgica por el segundo boleto, ya que ambas selecciones se enfrentan el próximo domingo en Bruselas, lo que hace que obtener un punto en el estadio de San Siro sea suficiente para que Francia evite entrar en cálculos complicados sobre la clasificación.