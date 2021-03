Arrigo Sacchi ve con buenos ojos el interés del Inter de Milan por Luis Fernando Muriel

El delantero colombiano estaría en órbita de la escuadra Nerazzurri para la próxima temporada.

El gran momento que vive Luis Fernando Muriel en el Atalanta le sigue trayendo buenas nuevas, más allá de los récords y registros que ha venido sumando con los de Bérgamo.

Los goles del ex-Deportivo Cali, que lo tienen como uno de los capocannoniere de la Serie A ya empiezan a generar interés en otros clubes de la liga, marcando al colombiano como objetivo del mercado.

Uno de los más firmes candidatos es el Inter de Milan, según lo reportado por la Gazzetta dello Sport . De acuerdo al prestigioso diario italiano, el de Santo Tomás "ha embrujado a Conte" y el club ya se plantea la contratación.

A Conte se ha unido el histórico Arrigo Sacchi, quien ha dicho en diálogo con el mismo medio: "Tiene un talento inmenso. La técnica está en la sangre. Bueno, tal vez no sea muy móvil. A menudo lo veo parado en el campo. En el fútbol moderno no puedes darte el lujo de hacer una pausa, cuando tienes el balón y cuando los oponentes tienen el balón".

A lo anterior agregó: "En Atalanta encontró el lugar ideal para expresarse: 18 goles en el último campeonato y ahora ya tiene 16. Anteriormente nunca había llegado a esa altura: su récord era de 11, en la primera temporada con el Udinese y en el último con la Sampdoria. Es muy simple: en Atalanta encontró un juego que lo ayudó a crecer. Siempre es el juego el que da la suerte a los jugadores".

Para finalizar le dio un consejo al colombiano:"Muriel tiene mucho talento, pero podría haber hecho más. ¡Tiene una técnica loca! Aquí, esa técnica debe estar respaldada por un movimiento constante y continuo. En Bérgamo ha crecido mucho gracias a las enseñanzas de Gasperini. Necesita un buen entrenador y Conte es ciertamente adecuado (...) No creo que pueda sufrir las presiones del entorno, pero no sé cómo se le puede encontrar si no juega continuamente. Yo cogía a un jugador así, luego hablaba con él y, si veía que después de una temporada había mejoras, entonces lo confirmaba, de otra manera no"