Arreola compartió cómo vive la cuarentena en casa

El jugador de Antigua trabaja en su hogar en compañía de sus hijas.

La pandemia de coronavirus ha suspendido toda actividad en la Liga Nacional y los jugadores no tienen más remedio que trabajar desde casa. Jairo Arreola, jugador de Antigua, vive la experiencia de manera muy particular y en compañía de sus hijas.

"Me ha tocado estar en la casa aprovechar a mis hijas y aprovecharlas. A mi hijo no lo he podido ver por el mismo tema de que no se puede pasar entre departamentos por el virus. Ahí la voy pasando y buscando como distraernos porque no hay nada para ir a pasear o caminar", dijo a Prensa Libre.

En ese sentido, aseguró que casi todos los trabajos los ha hecho desde su casa y pocas veces salió a correr por la pandemia. "En la cuarentena no me ha tocado más que darle a la bicicleta fuerte y salir un par de días a correr, pero ha sido poco por el tema del miedo a salir por el virus. También hacer un poco de pesas".