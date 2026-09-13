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Jochen Tittmar

Traducido por

Arranque de fábula histórico del FC Barcelona: Raphinha, Lamine Yamal y Fermin Lopez igualan un antiquísimo récord de un legendario tridente ofensivo

Primera División
Levante vs Barcelona
Barcelona
Raphinha
L. Yamal
F. Lopez

Raphinha, Lamine Yamal y Fermin López, del FC Barcelona, marcaron juntos 16 goles en los primeros cinco partidos de la temporada de LaLiga. Con ello, el trío ofensivo igualó un récord de 68 años.

Una producción tan alta de un trío ofensivo a estas alturas tan tempranas de la temporada no se veía por última vez en la máxima categoría del fútbol español desde 1958.

El reparto de los goles subraya el actual gran inicio del ataque catalán. Raphinha y Yamal aportaron seis tantos cada uno, mientras que Lopez completa la línea ofensiva con cuatro goles propios. El domingo, el Barcelona ganó 4:2 en casa del UD Levante y sumó así también su quinta victoria en el quinto partido de la nueva temporada. Yamal firmó un doblete, en el minuto 19 y en el 48 de penalti por falta.

De este modo, el tridente ofensivo blaugrana igualó a una formación legendaria del eterno rival, el Real Madrid. En la temporada 1958/59, el trío formado por Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas y Hector Rial también marcó 16 goles en las primeras cinco jornadas.

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

¿Qué trío ofensivo marcó más goles en España tras cinco jornadas?

En la historia de LaLiga, solo unos pocos tríos ofensivos lograron más goles en ese periodo. El récord absoluto se remonta a la temporada 1940/41, cuando Guillermo Campanal, Miguel Torrontegui y Jose Lopez marcaron 24 veces para el Sevilla FC en los primeros cinco partidos.

Ese mismo año, Pruden Sanchez, Paco Campos y Cosme Vazquez marcaron 17 goles para el Atletico Madrid, mientras que Agustin Jarabo, Juan Del Pino y Raimundo Diaz hicieron lo mismo para el Celta de Vigo.

Además, en la historia de la liga solo otras dos formaciones ofensivas lograron exactamente 16 goles tras cinco partidos: Raimundo Blanco, Pepillo y Campanal (Sevilla, 1941/42), así como Cesar Rodriguez, Marcos Aurelio y Estanislao Basora (FC Barcelona, 1950/51). Para los catalanes, supone igualar el récord del club.

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