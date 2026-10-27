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Ha comenzado una nueva era para el fútbol juvenil internacional con el inicio oficial de la primera Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA en Bakú, Azerbaiyán. Este torneo histórico reúne a miles de jóvenes futbolistas con aspiraciones en una competición única, concebida para ofrecer un escenario mundial a la próxima generación de estrellas.

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La innovadora competición reúne a más de 3.000 futbolistas y miembros de las delegaciones de 189 federaciones miembro, lo que pone de relieve un nivel de inclusión sin precedentes en el fútbol internacional. Hasta 78 de los países participantes en el torneo nunca habían estado representados en ninguna categoría de una Copa Mundial de la FIFA.

Durante la ceremonia de inauguración, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañado por el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, subrayó la importancia simbólica y práctica de abrir un camino a jóvenes deportistas de todos los rincones del planeta. «El fútbol pertenece a todo el mundo, en cualquier lugar. Para nosotros, en la FIFA, es importante dar a cada talento, en cada rincón del mundo, la oportunidad de brillar. También es importante que demos a todos los países el derecho y la oportunidad de soñar», declaró el presidente de la FIFA.

También elogió el espíritu de colaboración del evento: «Esta Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA une de verdad al mundo. Nos gusta decir que el fútbol une al mundo, pero aquí en Bakú reunimos por primera vez a más de 3.000 futbolistas y miembros de las delegaciones de todo el planeta. Reunimos a 189 equipos de todo el mundo. Reunimos a un equipo de voluntarios y miembros del personal que viven con pasión el fútbol. Unimos de verdad al mundo».

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Un formato innovador adaptado al desarrollo de los jóvenes

El torneo estrena un formato específico para maximizar la participación y el desarrollo de los menores de 15 años. Los partidos se disputan con ocho jugadores por equipo, en dos tiempos de 20 minutos y en campos más pequeños, para favorecer la participación de todos y el trabajo técnico con el balón.

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Para mantener la intensidad y garantizar tiempo de juego suficiente a todos los integrantes de las plantillas, el reglamento permite cambios ilimitados con reingreso y establece que los saques de banda se efectúen con el pie. La estructura del festival garantiza que ningún equipo quede eliminado antes de tiempo: todos los países participantes jugarán hasta el último día. Una fase de clasificación de tres días da paso a una fase de torneo de otros tres días, dividida en seis niveles, para que los equipos se enfrenten a rivales de nivel similar. El ganador del nivel A se proclamará finalmente primer campeón en el Baku Crystal Hall, una vez completado un calendario de alrededor de 1.000 partidos.

Infantino se dirigió directamente a los futbolistas y los animó a valorar el carácter histórico de su participación en esta nueva iniciativa. «Mi mensaje principal es para los futbolistas. Esta es una oportunidad única. Formáis parte de la historia. Esta es la primera Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA. ¡Disfrutadla!», afirmó.

El presidente de la FIFA también instó a los jóvenes a mantener el máximo espíritu deportivo durante toda la semana. «Jugad con el corazón, jugad con pasión, divertíos, jugad limpio, intentad ganar, por supuesto, respetad al rival, respetad el juego, respetad el fútbol y disfrutemos todos de este momento increíble», añadió. La mayoría de los partidos se disputan en el complejo de competición de Hovsan, una instalación construida expresamente para el festival con el amplio apoyo del Gobierno de Azerbaiyán y la Asociación de Federaciones de Fútbol de Azerbaiyán (AFFA).

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La magnitud del torneo se ha hecho evidente desde el principio: solo en los dos primeros días de competición se han disputado 279 partidos. Los encuentros iniciales también han puesto de manifiesto la creciente igualdad del fútbol juvenil mundial, ya que equipos de las seis confederaciones continentales han conseguido al menos una victoria.

Las primeras rondas también han dejado varios resultados destacados. Argelia se impuso por 1-0 a Argentina, mientras que Moldavia, debutante en una Copa Mundial, derrotó por 1-0 a Uruguay. India venció por 2-1 a Camerún y Aruba firmó un disputado empate 4-4 ante Croacia. Al igual que la impresionante trayectoria de Cabo Verde hasta la ronda de 32 en la Copa Mundial de la FIFA 2026, estos resultados muestran los avances logrados y por qué ahora cabe esperar que más países tengan impacto en el escenario mundial.

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El creciente papel de Azerbaiyán en el ecosistema de la FIFA

La organización de este evento supone un hito importante para Azerbaiyán, que ha colaborado estrechamente con la FIFA para modernizar sus infraestructuras futbolísticas. El vice primer ministro Samir Sharifov destacó la importancia de esta colaboración: «Hoy, gracias al concepto visionario de la FIFA y del presidente Infantino, futbolistas adolescentes de casi todos los rincones del planeta han obtenido el máximo honor de representar a sus países en una Copa Mundial de la FIFA. Azerbaiyán se ha sentido inspirado para colaborar con la FIFA y hacer posible una oportunidad tan extraordinaria. Agradecemos a la FIFA la confianza depositada en Azerbaiyán».

Se espera que el complejo de competición de Hovsan deje un legado duradero para la AFFA, que desde 2016 ha utilizado casi 18 millones de dólares de financiación del programa FIFA Forward para transformar el fútbol del país. Entre los proyectos figuran el desarrollo de la Academia de Fútbol Turan Tovuz y la implantación del Plan de Desarrollo del Talento de la FIFA.

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Mientras el torneo masculino avanza hacia su conclusión el 30 de octubre, la FIFA ya mira a la futura ampliación del festival. Está previsto que en 2027 se celebre una edición exclusivamente femenina, con el plan a largo plazo de organizar cada año torneos separados para chicos y chicas a partir de 2028.

Infantino concluyó su visita agradeciendo la labor de los organizadores locales: «Quiero dejar constancia, una vez más, de mi sincero agradecimiento al presidente Aliyev, a su increíble equipo, a Bakú y a Azerbaiyán por unir al mundo aquí durante los próximos siete días. Estamos escribiendo la historia juntos y será fantástico. Este evento ofrece una plataforma maravillosa para que los jóvenes talentos se desarrollen y brillen, y reafirma que el fútbol es para todo el mundo, en cualquier lugar. Deseo a todos los futbolistas, entrenadores y aficionados una experiencia inolvidable».