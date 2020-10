¿Quiénes son los arqueros de la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022?

Aunque Andrada parece tener el puesto asegurado, la lucha por estar bajo los tres palos en el ciclo mundialista tiene varios candidatos.

La pandemia por coronavirus que azota desde el mes de marzo cambió los planes del mundo en general, del fútbol en particular y, lógicamente, de la Selección argentina , que al momento de la suspensión de la actividad estaba por comenzar la preparación para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas y que en el mes de junio sería uno de los anfitriones de la .

Uno de los puestos donde no parecía haber mayores incógnitas es en el arco, propiedad de Esteban Andrada , más allá de las diversas pruebas de Lionel Scaloni. El '1' de Boca le ganó la pulseada a Franco Armani , quien incluso lo reemplazó en la Copa América por la lesión del primero. Y en la convocatoria para los duelos suspendidos ante y , el único citado del fútbol europeo fue Juan Musso , quien también entró en la lista para la reprogramación en octubre, pero que finalmente es baja por lesión .

En esa lucha de dos que parecía darse bajo los tres palos de la Albiceleste, se metió, ahora, Emiliano Martínez . Sus impresionantes actuaciones en la post pandemia en , con dos títulos incluidos, lo transformaron en el arquero argentino más caro de la historia cuando decidió desembolsar 12 millones de euros por él. Así, entre los cuatro, junto con un rezagado Agustín Marchesín que siempre forma parte de las consideraciones desde los márgenes, está planteada la competencia. Y Scaloni deberá elegir, porque solo hay lugar para uno.

ESTEBAN ANDRADA





A fuerza de grandes rendimientos, especialmente durante 2019, Esteban Andrada se fue ganando el lugar en el arco de la Selección argentina por sobre Franco Armani. El arquero se transformó en una de las grandes figuras de Boca y coronó en el 2020 con otro título local, pero con una estadística que refleja su increíble presente: en los 13 partidos oficiales que disputó el Xeneize en el año solo le convirtieron tres goles y mantuvo la valla invicta en 10 encuentros . Por ahora, parece irremplazable, pero sabe que tiene mucha competencia, especialmente debido a la poca continuidad debido al extenso parate en el fútbol argentino. Eso sí: tiene sondeos desde Europa y todo indica que sus días en La Bombonera estarían contados.

FRANCO ARMANI

Toda la gloria cosechada en el River de Gallardo le valió la convocatoria a Franco Armani por primera vez a la Selección para el Mundial de 2018, a sus 32 años. Jorge Sampaoli le dio el puesto en medio de la competencia y Scaloni lo ratificó para la Copa América de debido a la lesión de Andrada. Pero en los últimos amistosos del 2019, lo que parecía una tendencia se terminó de confirmar y el de Boca le comenzó a ganar terreno al del Millonario. El ex- , sin embargo, no hizo nada en particular para quedarse sin su lugar y en cualquier momento podría retomarlo, aunque pareciera correr un poco más de atrás que sus colegas que llegan desde Europa, ya que no tuvo tanta continuidad como ellos. Además, sus números, aunque no son para nada malos, ya no son lo que eran antes : en los 13 partidos que disputó el conjunto del Muñeco en este extraño 2020 recibió 10 goles y solo pudo mantener su valla invicta en seis ocasiones.

EMILIANO MARTÍNEZ





Lisa y llanamente, el arquero argentino más caro de la historia . A pocos días del inicio de la Premier League 2020-21, Aston Villa decidió desembolsar 21 millones de euros para quedarse con el marplatense, luego de una impresionante aparición en el arco de Arsenal durante la post pandemia. Beneficiado por la lesión de Bernd Leno, atajó 13 partidos y ganó dos títulos: la ante y la Community Shield contra . Para entender lo destacado de su momento, desde 2010 hasta la suspensión por el coronavirus apenas había estado en 16 encuentros en el equipo principal de los Gunner, durante los cuales también fue cedido a Oxford, , Roterham, Wolverhampton, y Reading, además de algunos encuentros en el equipo U23.

Encima, tuvo actuaciones destacadas en sus primeros cotejos en los Villans , en donde mantuvo su valla invicta en las dos primeras fechas de la Premier League y consiguió una histórica goleada ante los Reds por 7-2 .Sin dudas, una citación más que merecida y con chances de pelear por la titularidad.

JUAN MUSSO





El equipo bianconero donde ataja logró el objetivo de la permanencia luego de una racha negativa de nueve sin ganar, de los cuales perdió cinco encuentros, entre enero y junio, con el receso de tres meses en el medio. Sin embargo, las actuaciones del surgido en Racing fueron permanentemente superiores a las de sus compañeros y la estadística que lo confirma es que mantuvo la valla en cero en 13 de los 36 partidos atajados , el mejor de toda la en este ítem. Si bien se especuló con que Inter o Milan decidan pagar hasta 30 millones de euros por su ficha, finalmente el ex-Racing continuará una temporada más en el conjunto friuliano. La mala es que se lesionó luego de la primera práctica junto a la Selección argentina y no podrá participar de los choques ante Ecuador y Bolivia. En su lugar entró Jeremías Ledesma, de .

AGUSTÍN MARCHESÍN





A pesar de haber tenido grandes actuaciones en , , América y ahora en Porto, nunca logró ganarse la confianza de los entrenadores . Corrió atrás de Romero, Armani y Andrada, además de no poder cerrar la herida por no haber sido convocado al último Mundial y, ahora, ni siquiera formó parte de la primera convocatoria de Scaloni para las Eliminatorias . Sin embargo, sigue demostrando calidad y se consagró campeón de la Liga de como titular indiscutido en el arco del Dragón, con apenas 18 goles en contra en 31 partidos jugados . Su mayor contra parece ser la edad, ya que con 32 años quedaría relegado por detrás de futbolistas más jóvenes, aunque puede apoyarse en el ejemplo de Armani, que es 18 meses mayor.