Arnold titular y Bellingham en el banquillo: Tuchel prueba una nueva combinación ante la República Checa

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, anunció la alineación del combinado de los Tres Leones para enfrentarse a la República Checa, esta tarde de martes, en el marco de la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

La selección inglesa había comenzado su andadura en el torneo europeo el pasado sábado con una derrota ante España (3-2) en el estadio de Wembley.

Tuchel confía en el partido ante la República Checa en el cuarteto ofensivo formado por Harry Kane, Morgan Rogers, Anthony Gordon y Bukayo Saka, mientras que Jude Bellingham se sienta en el banquillo.

En el partido de hoy, la selección inglesa pierde a la pareja formada por Ezri Konsa y Nico O'Reilly por lesión, mientras que el lateral derecho Trent Alexander-Arnold arranca como titular tras haberse ausentado del partido ante España.

El técnico alemán apostó por algunos jugadores que no participaron ante España para probar una nueva combinación, como Arnold, Trevoh Chalobah y Lewis Hall, junto a Rogers.

La alineación de la selección inglesa fue la siguiente:

Portería: Trafford.

Defensa: Arnold, Guéhi, Chalobah, Hall.

Centro del campo: Anderson, Lewis Skelly, Rogers.

Ataque: Saka, Gordon, Kane.

Cabe señalar que la selección de la República Checa también perdió su partido inaugural ante Croacia por un resultado de (2-1).



