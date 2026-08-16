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Arnold BrugginkESPN
Sam Vreeswijk

Traducido por

Arnold Bruggink juzga con dureza al jugador del Ajax: «Me decepciona. No hay ni ritmo ni energía»

Ajax vs SC Heerenveen
Ajax
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C. Henrique
O. Wijndal

Arnold Bruggink no está impresionado con Caio Henrique. El lateral izquierdo de 29 años fue titular el domingo por la tarde con el Ajax ante el sc Heerenveen, pero no logró convencer al analista de ESPN.

En el análisis posterior al duelo, que terminó con un empate 2-2, se muestran imágenes de una gran ocasión desperdiciada por Kasper Dolberg. El danés remató por encima del larguero, desde cerca, un buen centro de Oscar Gloukh.

Bruggink no se centra tanto en la ocasión fallada por Dolberg, sino más bien en el desmarque de Henrique en el momento en que Gloukh quiere poner el centro. “Henrique pasa por dentro”, señala Bruggink. “Y en realidad también le estorba. O tiene que pasar por fuera, pero nunca por dentro.”

En cualquier caso, Bruggink no está impresionado con Henrique. “Me está decepcionando. No tiene ritmo ni energía. Así que si yo, como rival, voy a analizar al Ajax, lo voy a buscar por ahí.”

“Si tú tienes velocidad y ritmo en tu equipo, y un lateral que puede doblar mucho... Ese (Henrique, red.) tiene problemas con ese ritmo.”

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Por eso, Bruggink cree que Owen Wijndal quizá sería más adecuado en ese aspecto como lateral izquierdo. “Owen Wijndal, naturalmente, es una especie de jugador denostado en este estadio. Pero lo que sí aporta es que al menos siempre tiene esa energía en su juego.”

“Más allá de si tiene la calidad suficiente para el Ajax, al menos sí puede recorrer esas distancias e imprimir ritmo. Eso es algo que sí puede hacer, y eso es precisamente lo que le falta ahora mismo al Ajax, en mi opinión”, concluye el analista.

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