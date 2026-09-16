Arnold anuncia la lista de Irak para la Copa del Golfo 27 y envía un mensaje contundente a Muntadher Majid

Graham Arnold, seleccionador de Irak, anunció este miércoles la lista de convocados de "los Leones de Mesopotamia" que participarán en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

Arnold aseguró, en rueda de prensa, que su equipo viaja a Yeda únicamente para conseguir el título, y que el torneo representa la etapa más importante dentro del programa de preparación para los próximos compromisos asiáticos.

Al inicio de sus declaraciones, Arnold insistió en la importancia del torneo del Golfo, y dijo: "En mi diccionario no existe un torneo amistoso y otro oficial; la Copa del Golfo es importante para nosotros, y la hemos preparado como preludio de los compromisos asiáticos. En cada partido y cada torneo que disputamos, nuestro objetivo es competir con fuerza".

El técnico australiano explicó que la elección de la plantilla la hizo él personalmente, subrayando que los futbolistas seleccionados estarán obligados a ofrecer lo mejor de sí mismos y a representar a Irak con el máximo grado de compromiso, señalando que la inscripción de la lista de 35 jugadores se realizó hace un mes con la aprobación de la Federación Internacional.

Un mensaje directo a Muntadher Majed

Sobre la polémica en torno a la situación del jugador expatriado Muntadher Majed, Arnold reveló que mantiene un contacto directo con él, y dijo: "Quiero que todos sepan que estoy en buena comunicación con Muntadher Majed, pero él ha decidido por el momento quedarse en su club y centrarse en su futuro y su carrera con él".

Y añadió con firmeza: "Quiero un jugador comprometido al 100% con su presencia en la selección iraquí, y deseo que Muntadher Majed resuelva pronto el asunto de su trayectoria internacional. Vamos a ganar el título; yo no he dirigido a un equipo solo para hacer acto de presencia".

Lesiones y cambios forzosos

Arnold indicó que las normas propias de la Copa del Golfo, sumadas a las lesiones que golpearon al equipo dos semanas antes de su comienzo, le obligaron a introducir cambios en la lista, revelando que la directiva del club de Hussein Ali les comunicó la necesidad de que se sometiera a una operación quirúrgica.

Sobre la portería, afirmó que es el entrenador de porteros quien decide quién juega, señalando que "Ahmed Basil es el portero elegido de la selección y quedan dos guardametas, que han gustado al entrenador de porteros".

Y cerró su mensaje a los jugadores: "La elección de los futbolistas se basó en el estado de forma y en lo que he visto esta temporada en los partidos locales. Creo que su nivel ha subido, la verdad, pese a que los jugadores compiten en condiciones climáticas difíciles. Quiero que los jugadores vayan a la Copa del Golfo con la convicción de que van a ganar, pues es una competición importante para la región del Golfo y una gran oportunidad para hacer que tu país y tu familia se sientan orgullosos de ti".

Lista de los Leones de Mesopotamia para el Golfo 27:

Porteros: Ahmed Basil, Mohammed Salih, Hussein Hassan.

Defensas: Ahmed Yahya, Mustafa Saadoun, Maitham Jabbar, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Youssef Al Imam, Merkhas Doski, Mohammed Dalawar, Ibrahim Bayesh.

Centrocampistas: Zidane Iqbal, Bassam Shaker, Zaid Ismail, Amir Al Ammari, Haidar Abdulkarim, Abdulrazzaq Qassim, Karrar Nabil, Mohammed Qassim.

Delanteros: Ahmed Qassim, Ali Jasim, Saif Rashid, Aymen Hussein, Ali Al Hamadi, Youssef Al Nasrawi.

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La selección iraquí quedó encuadrada en el Grupo Primero junto a las selecciones de Arabia Saudí, Kuwait y Omán, y las competiciones del torneo se disputan en la ciudad saudí de Yeda entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre próximos.