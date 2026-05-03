Arne Slot, visiblemente irritado, pierde los estribos tras el polémico gol del Manchester United

Tras la derrota 3-2 ante el Manchester United, el técnico del Liverpool, Arne Slot, criticó el arbitraje, sobre todo el 2-0 de Benjamin Sesko. Ve un patrón: el VAR siempre perjudica a su equipo.

En el segundo tanto, el esloveno Sesko rozó el balón con la mano, lo que obligó al VAR a revisar la jugada.

Tras revisar las imágenes, el VAR consideró que no había pruebas concluyentes de mano. El exentrenador del AZ y el Feyenoord discrepa.

«Claramente hubo contacto. Quien entienda de deportes con pelota sabe que un cambio de trayectoria implica contacto», afirma Slot. «Si fue leve, deberíamos debatir si eso basta para anular un gol», añade.

«Pero la regla es clara: si hubo contacto, el gol debía anularse», afirma Slot, visiblemente irritado.

«No es una sorpresa que, cuando interviene el VAR o hay una jugada dudosa, la decisión nos perjudique. Siempre pasa lo mismo», concluye, y añade un ejemplo.

«Recuerdo el partido en casa contra el París Saint-Germain, cuando se pitó un penalti por un ligero contacto con Mac Allister, pero, por supuesto, el VAR intervino y dijo que no era penalti. Una semana después vi al París Saint-Germain ante el Bayern de Múnich y, en un contacto idéntico, sí les pitaron penalti», afirma Slot, quien también hace autocrítica.

«Pero el segundo gol no nos lo anularon por mano; nos lo hicieron porque perdimos el balón en un lugar tonto y luego fallamos en algunos duelos importantes», concluye el holandés.