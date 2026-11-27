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Arne Slot se ha mostrado muy entusiasmado con Anis Hadj Moussa en una entrevista con ESPN. Al exentrenador del Feyenoord no le sorprende el buen rendimiento del extremo argelino.

Slot desempeñó un papel muy importante en el fichaje de Hadj Moussa en el verano de 2025. Tuvo que convencer a los ojeadores y a Dennis te Kloese, entonces director deportivo, para que lo incorporasen.

«Los ojeadores lo habían descartado», comienza Slot. «Podía entender sus motivos, porque sin balón era muy vulnerable. No reaccionaba bien en las transiciones».

«Yo también veía lo que veían los ojeadores, pero había que mirar más allá», prosigue. «Por suerte, mi opinión no era del todo irrelevante en el Feyenoord».

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«Por suerte fuimos los primeros en aquel momento, porque después supimos que el Ajax también estaba interesado en Hadj Moussa», concluyó el entrenador, actualmente sin equipo.

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Slot ya vio las cualidades de Hadj Moussa hace año y medio, pero aun así hay algo que le sorprende. «No me sorprende que se haya convertido en una sensación, pero sí que pueda marcar la diferencia durante noventa minutos dos veces por semana en la Eredivisie y la Champions League».

Finalmente, Slot se marchó aquel mismo verano, poco después de la llegada de Hadj Moussa a Róterdam. Por tanto, el argelino no jugó ningún partido a las órdenes del exitoso entrenador.

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Esta temporada, Hadj Moussa ha marcado ocho goles y dado tres asistencias en dieciséis partidos a las órdenes de Giovanni van Bronckhorst.

El próximo domingo, Hadj Moussa se enfrentará con el Feyenoord a su eterno rival, el Ajax. El Clásico comenzará a las 14:30 en De Kuip.