Arne Slot se niega a revelar el nombre de un jugador del Feyenoord durante la rueda de prensa del Liverpool

El entrenador Arne Slot evitó comentar el viernes, en la rueda de prensa del Liverpool, los rumores sobre un posible reencuentro con el segundo entrenador Etiënne Reijnen (Feyenoord).

Sin mencionar nombres, admitió que buscan reemplazar a Aaron Briggs, quien se fue. «Todos sabemos que perdimos a un miembro del cuerpo técnico, así que buscamos refuerzos. Estamos atentos».

En Inglaterra dan por hecho que Reijnen, de 39 años, llegará a Anfield, algo que Valentijn Driessen adelantó el miércoles en Vandaag Inside.

En el Liverpool ya hay varios holandeses, como Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong y Cody Gakpo.

Ambos jugaron y trabajaron juntos en PEC Zwolle y SC Cambuur.

Slot lo fichó para el Feyenoord en noviembre de 2023. Reijnen iba a incorporarse al Liverpool la temporada pasada, pero el traspaso se frustró por problemas con su permiso de trabajo.

El especialista en estrategia Briggs dejó el Liverpool de forma repentina a finales de diciembre, poco después de algunos comentarios críticos de Slot y Van Dijk sobre el juego a balón parado del club.