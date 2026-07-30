Arne Slot es uno de los principales candidatos para convertirse en el nuevo entrenador de Al-Ahli, según informa Ben Jacobs. El periodista británico ya sabe también cómo ve el propio Slot ese paso.

Este jueves se dio a conocer que Eddie Howe ha renunciado a sus funciones como entrenador del Newcastle United antes incluso del inicio de la nueva temporada, tras una serie de resultados decepcionantes en la pretemporada. Eso podría provocar un auténtico carrusel de entrenadores.

Matthias Jaissle es, de hecho, casi con total seguridad su sustituto. El técnico alemán de 38 años firmará su contrato con el Newcastle a corto plazo, lo que dejará vacante su puesto como entrenador del Al-Ahli saudí.

El sueño es Slot, pero su llegada ya parece de entrada irreal. Según Jacobs, el neerlandés de 47 años no está en absoluto abierto a un desafío en Oriente Medio. “Quiere seguir activo en Europa”, aseguran.

Eso no significa que Slot indique específicamente que quiera trabajar para la KNVB, donde está en la órbita como seleccionador de la selección neerlandesa. Actualmente, ambas partes estarían conversando.

El exentrenador, entre otros, de Feyenoord y Liverpool quiere firmar en Zeist hasta la Eurocopa de 2028 inclusive, pero la KNVB quiere que siga hasta el Mundial de 2030.

Anteriormente, Slot ya rechazó una oferta del Fulham, donde Álvaro Arbeloa lleva ahora el timón. También el AC Milan mostró interés en el neerlandés, pero parecía no tener opciones desde el principio.