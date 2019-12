Armando Polo: “Sabemos que el partido de este jueves ante FAS será distinto“

El panameño se tiene fe para sacar provecho a la localía.

Armando Polo es el encargado de hacer los goles en el Santa Tecla y el delantero espera tener una gran noche, este jueves contra el FAS, para dejar encaminada la serie hacia la final del torneo Apertura.

En conversación con el periódico “El Gráfico”, Polo dijo: “Sabemos que el partido de este jueves por la noche será distinto ante FAS a lo que se miró ante Limeño, pero tenemos la obligación de sacar el resultado positivo en casa y después ir al Quiteño a intentar hacer el trabajo que el profesor nos pida, pero sabemos que dependemos de lo que hagamos en el primer partido”.

FAS es un cliente frecuente del panameño a la hora de hacer goles: “Siempre, gracias a Dios desde que llegué al país he logrado anotarle a FAS, espero que no me lo tomen mal los aficionados de FAS pero es así, desde la primera vez que llegué a Sonsonate, el semestre pasado igual y ahora igual con Santa Tecla”.