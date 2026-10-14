En la que es la prueba más peligrosa para su futuro al frente de la cúpula del fútbol mundial, Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), comparecerá mañana jueves ante sus detractores en la decisiva reunión del Consejo de la FIFA en Zúrich, por primera vez desde el estrepitoso derrumbe de su controvertido plan de vender una participación en sus grandes torneos, con el Mundial a la cabeza.

Infantino entra en la sala de reuniones consciente de que su asiento ya no está a salvo, después de que se multiplicaran las voces que reclaman su salida desde tres de los mayores continentes futbolísticos, en una división sin precedentes que amenaza con trastocar los equilibrios del juego.

La rebelión de los tres continentes

La crisis ha dejado al descubierto una grieta profunda en el muro de la FIFA, donde la rebelión está liderada por Aleksander Ceferin, presidente de la Unión Europea de Fútbol (UEFA); el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la Confederación Asiática (AFC); y Victor Montagliani, presidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

Los tres presidentes coincidieron en una posición unificada: "Ha llegado el momento de un cambio al frente de la FIFA", exigiendo la renuncia inmediata de Infantino. Se espera que sus representantes asistan a la reunión del Consejo de la FIFA para plantarle cara.

Este enfrentamiento llega en un momento extremadamente delicado, pues Infantino se prepara para disputar las elecciones a la reelección previstas en marzo de 2027 en la capital marroquí, Rabat, mientras el plazo final para presentar las candidaturas vence el próximo 18 de noviembre.

En una señal de que la oposición ha empezado a moverse, la semana pasada Ramon Vega, exdefensa de la selección de Suiza y del Tottenham, anunció su intención de presentarse al cargo, aunque hasta ahora no ha confirmado haber obtenido el aval de cinco federaciones nacionales, requisito indispensable para entrar oficialmente en la carrera.

La batalla por los apoyos y el respaldo árabe

En el otro lado, Infantino no parece rendirse, sino que libra una batalla feroz para reunir apoyos y mantenerse. Recibió un caluroso recibimiento y una fuerte ovación durante su encuentro con los dirigentes del fútbol africano la semana pasada en Cabo Verde, y también confía en el respaldo del bloque sudamericano en las elecciones de Rabat.

Pese a las duras críticas procedentes de la dirigencia de la Confederación Asiática, Infantino logró asegurarse el apoyo de un bloque de peso dentro del propio continente, encabezado por un grupo de países árabes que han anunciado su respaldo.

Más allá de la reunión: el dinero y el premio a Trump

Según fuentes bien informadas consultadas por la agencia "Reuters", los opositores de Infantino son conscientes de lo escasas que son las posibilidades de encontrar ahora mismo un sustituto fuerte, pero están decididos a aplicar una nueva estrategia basada en aislarlo progresivamente y recortar sus amplias atribuciones.

Se espera que el orden del día del Consejo vaya más allá de la simple revisión del controvertido acuerdo de financiación externa, para incluir asuntos más sensibles, entre los que destacan:

- Las enormes reservas financieras de la FIFA y el mecanismo de su reparto entre las 211 federaciones miembro.

- El marco de gobernanza y los procedimientos disciplinarios dentro de la organización.

- La polémica persistente en torno al "premio de la paz" que la FIFA otorgó de forma controvertida al presidente estadounidense Donald Trump el año pasado.

La propuesta de Infantino sobre la financiación externa consistía en conceder a las federaciones 20 millones de dólares como financiación para el desarrollo, con la posibilidad de obtener otros 20 millones, a lo que la UEFA y la Concacaf respondieron exigiendo a la FIFA que entregara 10 millones de dólares a cada una de sus 211 federaciones de forma directa.

Los ojos del mundo están puestos en ellos

En un comentario sobre este momento decisivo, Emanuel Medeiros, fundador y director ejecutivo de la Alianza Internacional por la Integridad en el Deporte (SIGA), dijo: "Los ojos del mundo están puestos en ellos. El mundo del fútbol espera ver un Consejo que aproveche esta oportunidad única para llevar a cabo una revisión de la gobernanza independiente, integral y verdaderamente transparente. Desde luego, esperamos ver un nuevo impulso y una nueva dinámica".

Sin embargo, Miguel Maduro, abogado y político que presidió la comisión de gobernanza de la FIFA en 2016 antes de ser destituido por Infantino, se mostró más pesimista y afirmó: "Me sorprendería que la reunión del jueves diera como resultado algo significativo".

Y añadió: "Puede que anuncien la creación de un grupo de trabajo o incluso la realización de una revisión independiente, pero la credibilidad de cualquiera de esos dos procesos será muy limitada a la luz del historial de la FIFA. Un proceso así, si no es realmente independiente y ejecutable, podría ser un simple trámite formal destinado únicamente a aliviar la presión popular".



