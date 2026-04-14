Arjen Robben se ve reflejado en la estrella de la Champions: «Eso me hace feliz»

Arjen Robben se muestra entusiasmado con dos jugadores del Bayern de Múnich, según declaró en una entrevista con los canales del club. El legendario extremo derecho ve un paralelismo con un jugador concreto.

En la ida contra el Real Madrid (1-2), un futbolista destacó. «Por supuesto, todos elogiaban a Manu (Manuel Neuer). Para mí, siempre ha sido el mejor portero del mundo», afirma Robben. El exfutbolista se muestra impresionado por su antiguo compañero. «Ahora tiene cuarenta años y vuelve a demostrar su increíble clase, pero eso no me sorprende».

Desde esta temporada, Michael Olise ocupa la banda derecha del Bayern. El francés también recibe elogios del emblemático extremo: «Me pareció que jugó muy bien. Por supuesto, esa es también mi posición», afirma Robben.

«Jugó con energía y creatividad y demostró gran habilidad técnica». Olise suele hacer la típica jugada que se asocia al holandés.

«Veo similitudes, aunque hay que tener cuidado con las comparaciones: cada jugador tiene su estilo», admite Robben.

«Hay similitudes, pero al final es un jugador diferente. Lo está haciendo genial y me alegro por él», añade el exinternacional holandés.

El miércoles, el equipo de Vincent Kompany jugará la vuelta en el Allianz Arena. Robben ve al Bayern como claro favorito: «Son sólidos y ahora todo les sale bien. Pero es fútbol, así que puede pasar algo. Si el Bayern se mantiene concentrado los 95 minutos, solo veo un ganador», concluye.