El joven extremo marfileño Yan Diomandé prefirió fichar por el Real Madrid antes que aceptar una oferta seria del Liverpool, pese a que el club inglés era el más cercano a hacerse con sus servicios al inicio del mercado de fichajes de verano.

Según reveló el portal "The Athletic", Diomandé (19 años) se mostró en un principio entusiasmado con la idea de jugar en Anfield y dio señales positivas hacia el proyecto del Liverpool, que se movió con antelación y abrió negociaciones directas con el Leipzig, estando dispuesto a pagar 100 millones de euros para cerrar el acuerdo.

El entrenador español Andoni Iraola intentó intervenir para convencer al jugador de mantener la opción del Liverpool y le explicó los detalles del proyecto deportivo, pero sus intentos no cambiaron la postura de Diomandé, quien empezó a reevaluar su decisión con la entrada de nuevas partes en las negociaciones.

La operación vivió un giro decisivo después de que el Paris Saint-Germain entrara con fuerza y se convirtiera durante un tiempo en el destino preferido del jugador, antes de que Diomandé desistiera de la idea de marcharse a Inglaterra por considerar que el Liverpool afrontaba una etapa de transición en la nueva temporada, y por buscar un proyecto más estable.

Y ello a pesar de que el Real Madrid había atravesado las mismas circunstancias a las que se enfrentó el Liverpool, ya que ambos terminaron la temporada sin títulos (una temporada en blanco), además de que ambos cambiaron de entrenador, tras hacerse cargo Iraola del Liverpool en sustitución de Arne Slot, y José Mourinho del Real Madrid en lugar de Álvaro Arbeloa.

El Real Madrid aprovechó la situación y llegó a un acuerdo con el Leipzig por un paquete económico que podría alcanzar los 140 millones de euros, una cifra que superó con creces el tope del Liverpool, dejando al club inglés fuera de la carrera en sus últimas fases y cerrando el gigante español uno de los fichajes más destacados del verano.

El Liverpool estudia ahora otras alternativas ofensivas, y Bradley Barcola, extremo del Paris Saint-Germain, encabeza la lista de candidatos para compensar el fracaso del fichaje de Diomandé.