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Las selecciones de Argentina y Portugal han iniciado la etapa posterior a las dos leyendas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo de forma similar, ya que ambas perdieron su primer partido tras la retirada internacional de sus capitanes, en una imagen que pone de relieve la magnitud del desafío que espera a los dos gigantes.

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Argentina cayó en casa ante Uruguay por 2-1 en un partido amistoso disputado en el estadio "La Bombonera" de Buenos Aires, mientras que Portugal sufrió una dura derrota ante su invitada Dinamarca por 4-1, en el marco de las competiciones de la Liga de Naciones de la UEFA, ayer sábado.

La derrota de Argentina llegó en su primera aparición desde la retirada de Messi del fútbol internacional, después de que la selección de Uruguay abriera el marcador con un gol en propia puerta de Leonardo Balerdi, en el minuto 48, antes de que Maximiliano Araújo añadiera el segundo tanto en el minuto 53, mientras que Julián Álvarez marcó el único gol de Argentina en el minuto 73.

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El partido estuvo marcado por la ausencia de la estrella que llevó a Argentina a coronarse campeona del Mundial 2022 en Catar, luego de que Messi pusiera fin a su trayectoria internacional con un balance de 208 partidos y 126 goles, ostentando el título de máximo goleador histórico de la selección de su país y el récord en número de participaciones.

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Los efectos de la ausencia de Messi no se limitaron al terreno de juego, ya que el estadio "La Bombonera" no registró la habitual presencia de público en los partidos de la selección argentina.

Por su parte, el entrenador Lionel Scaloni decidió no otorgar la camiseta número 10 a ningún jugador durante el partido, prefiriendo mantener el número asociado a Messi sin un nuevo portador por el momento.

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Scaloni había renovado su contrato con la Federación Argentina hasta el año 2030, después de llevar a la selección a conquistar el Mundial 2022 y la Copa América en dos ocasiones, en los años 2021 y 2024, además del título de la Finalissima 2022.

Por otro lado, el inicio de Portugal no fue mejor, ya que perdió ante Dinamarca por cuatro goles a uno, en su primer partido desde que Cristiano Ronaldo anunciara su retirada del fútbol internacional, el pasado 5 de noviembre.

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El partido estuvo dedicado en sus comienzos a homenajear al excapitán, pues los jugadores de Portugal vistieron camisetas con su nombre y su número 7, durante la ceremonia de entrada al terreno de juego y el himno nacional, y la afición también levantó pancartas de reconocimiento a su trayectoria, pero la celebración se convirtió en una noche dura.

Pierre-Emile Højbjerg marcó el gol de la ventaja para Dinamarca, de penalti antes del final de la primera parte, y después Rasmus Højlund añadió dos goles en los minutos 50 y 57.

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Joachim Andersen anotó el cuarto gol de los visitantes en el minuto 75, mientras que Bernardo Silva marcó el único gol de Portugal en el tiempo añadido.

Ronaldo se marchó de la selección tras disputar 234 partidos internacionales y marcar 146 goles, convirtiéndose en el poseedor del récord mundial en número de participaciones y goles a nivel de selecciones, además de haber llevado a Portugal a conquistar la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA en los años 2019 y 2025.

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Pese a la derrota, Portugal continúa liderando su grupo en la Liga de Naciones de la UEFA con un balance de 12 puntos, aventajando en tres puntos a Dinamarca, y ya había asegurado su clasificación a los cuartos de final antes del enfrentamiento.