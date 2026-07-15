Argentina vence a Inglaterra en un desenlace loco y vuelve a la final del Mundial

Argentinadisputará la final del Mundial contra España. En semifinales, venció 1-2 a Inglaterra en Atlanta tras el 1-0 inicial del equipo de Thomas Tuchel. El domingo buscará retener el título.
El inicio fue intenso: Messi se vio involucrado en algunos altercados y las aficiones se hicieron oír en Atlanta.
Ambos equipos crearon peligro, pero sin ocasiones claras hasta el primer descanso. Tras la reanudación, Jude Bellingham ganó protagonismo y John Stones cabeceó fuera un tiro libre. Enzo Fernández respondió con un disparo ligeramente alto, que obligó a Jordan Pickford a esforzarse. El marcador seguía 0-0 al llegar al descanso.
Poco después de la reanudación, Pickford evitó el gol de Julián Álvarez. Inglaterra rompió el empate: centro perfecto de Morgan Rogers desde la derecha y remate a bocajarro de Anthony Gordon. Argentina respondió de inmediato: Spence bloqueó a Simeone y Fernández remató por encima del travesaño. Antes del segundo descanso, Pickford voló para desviar un cabezazo de González tras centro de Messi.
Argentina insistió y Mac Allister cabeceó al poste; González, en fuera de juego, remató alto. Inglaterra resistió con uñas y dientes.
El 1-1 llegó en el 85: Fernández disparó fuerte desde fuera del área y batió a Pickford. Ese tanto animó a Argentina, que completó la remontada con el 1-2: Lautaro Martínez, libre en el segundo palo, cabeceó a bocajarro. Así, la Albiceleste vuelve a una final del Mundial.