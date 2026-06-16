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Argentina Training - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Argentina sufre una baja importante y Argelia presenta una gran sorpresa en su alineación

Argentina vs Algeria
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EE. UU.

Messi vuelve a liderar al «Tango» en el Mundial

Lionel Messi lidera el once de Argentina ante Argelia esta madrugada, en el debut del Grupo 10 del Mundial 2026, mientras Julián Álvarez se queda fuera.

Messi será titular con la Albiceleste y jugará su sexto Mundial, un récord sin precedentes.

Sin embargo, su compañero Álvarez se queda en el banquillo, pues el seleccionador Lionel Scaloni cree que el delantero del Atlético de Madrid no está físicamente listo para iniciar.

La alineación completa de Argentina es la siguiente: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

La sorpresa llegó con Argelia: Vladimir Petković dejó fuera a Riyad Mahrez.

Mahrez se quedó en el banquillo junto a Houssem Aouar.

En su lugar, el técnico suizo apostó por Anis Haj Moussa en el once.

La alineación completa de Argelia fue: Luka Zidane, Rafik Belghali, Aissa Mandi, Rami Bensbaïni, Rayan Aït-Nouri, Anis Haj Moussa, Hicham Boudou, Nabil Bentaleb, Fares Chaibi, Ibrahim Maza y Amine Jouiri.

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