Argentina podría volver a organizar un Mundial después de 20 años

La AFA candidateó al país para ser la sede de la postergada Copa Mundial Femenina Sub 20, que se pasó para 2021 y que ya tenía un escenario elegido.

y Panamá eran los elegidos para celebrar la décima Copa Mundial Femenina Sub 20 a disputarse en 2020, pero la pandemia por coronavirus obligó a cambiar los calendarios y a postergar todos los certámenes programados. En ese contexto, Panamá envió un documento a la FIFA advirtiendo que no iba a estar preparado para las nuevas fechas propuestas (enero - febrero), lo que generó la evaluación de nuevas sedes. Y la AFA se postuló como posible reemplazante.

La asociación comunicó esta mañana que Claudio Tapia envió una carta a Gianni Infantino en la que asegura que el país puede afrontar la organización en los plazos previstsos. En caso de que esto prospere, podría volver a ser sede de un Mundial después de 20 años: luego del '78, albergó la Copa del Mundo Juvenil en 2001, en la que, a la postre, el equipo de José Pékerman fue campeón.

#Institucional La @afa envió una carta al Presidente de la @fifacom, Gianni Infantino, postulando al país como sede del Mundial Femenino Sub 20 pic.twitter.com/TMetweWXcb — AFA (@afa) June 25, 2020

Esto, además, le permitiría a las chicas dirigidas por Carlos Borrello lograr la clasificación que no consiguieron en el último Sudamericano: aunque el cuadrangular final no llegó a jugarse como medida de prevención ante el COVID-19, la Albiceleste no había podido superar la Primera Fase, tras quedar tercera en el Grupo A