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Argentina gana 7-0 a Costa Rica en un amistoso disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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Nico Paz abre el marcador en el minuto 8 y, después de que Julian Alvarez ampliara la ventaja en el 35, marca su segundo gol en el 38, antes de que el delantero del Atlético de Madrid haga lo propio y firme el 4-0 con el que los equipos se marchan al descanso.

Tras liderar al equipo en la primera parte, el mediapunta del Como es sustituido por Franco Mastantuono. Este marca de inmediato, en el minuto 48, tras aprovechar la segunda asistencia de Maximo Perrone y, después del gol de Mac Allister en el 78, firma su segundo tanto a dos minutos del 90 para establecer el 7-0 definitivo.

El propio Mastantuono declaró tras el partido: «Siempre vengo a la selección con un entusiasmo incomparable. Vestir esta camiseta es la experiencia más grande y quiero aportar mi granito de arena para mejorar cada día. Estamos trabajando duro y con esta victoria cerramos un buen año natural».

Estas fueron, por su parte, las palabras de Nico Paz, autor de 5 goles en los últimos 5 amistosos que ha disputado con Argentina: «Representar a nuestro país es lo máximo, sobre todo en días como este, en los que recibimos tanto cariño de la gente. Creo que estoy mejorando y que me divierto en el campo, donde todo resulta más fácil gracias a la increíble calidad de mis compañeros. Para mí es fantástico poder jugar con ellos».

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El defensa del Parma, Mariano Troilo, que entró desde el banquillo en lugar de Lisandro Martinez a falta de media hora para el minuto 90, comentó su debut con la selección absoluta: «Estoy muy emocionado por mi debut. Vestir esta camiseta es lo máximo a lo que puede aspirar un futbolista. Soñaba con este momento desde niño y doy las gracias a mi familia, que estará tan emocionada como yo. Siempre intento trabajar al máximo y sabía que, tarde o temprano, llegaría esta oportunidad».

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Emiliano Dibu Martinez igualó el récord de Sergio Romero como portero con más partidos sin encajar goles (47) en la historia de Argentina: «Queremos reconquistar el corazón de los aficionados. Personalmente he tenido que afrontar varias dificultades, la última de ellas, una fractura de mandíbula. Tenía que recuperar la forma porque mis compañeros me necesitan al cien por cien. Sabíamos que debíamos dar algo más y queríamos ganar también sin Messi. A los chicos les encanta estar aquí y están totalmente comprometidos con la causa; se están adaptando paso a paso. El 2026 sigue siendo un año positivo: jugamos la final del Mundial y estoy orgulloso de ello».

El seleccionador Lionel Scaloni declaró en rueda de prensa: «Algunos partidos de los últimos Mundiales permanecerán para siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, como las épicas victorias contra Egipto e Inglaterra, que nos hicieron vivir sensaciones increíbles. Lo primero que me viene a la mente es la satisfacción de haber hecho un buen trabajo. Siempre hemos intentado estar a la altura de nuestro país».

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Scaloni no asignó el dorsal número 10, que quedó libre tras la retirada de Lionel Messi de la selección, como ya había hecho en el anterior amistoso, perdido 2-1 ante el Uruguay del seleccionador Diego Forlan, que después también venció 5-0 a República Dominicana gracias a los goles de Rodrigo Aguirre (41), Nicolas de la Cruz de penalti (80), Federico Valverde (87) y Bruno Damiani (94), además del autogol de Xavier Valdez (70).

Por lo demás, Chile y Colombia empataron 0-0, también en un amistoso. John Mercado y Jordy Caicedo firmaron la victoria por 2-0 de Ecuador ante Bolivia ya en la primera parte.