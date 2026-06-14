Argentina indignada por el uso de imágenes generadas por IA de Diego Armando Maradona

En Argentina hay indignación porque una empresa de apuestas usó imágenes generadas por IA de Diego Maradona, fallecido en 2020, para un anuncio. La reacción ha sido negativa y también afectan a sus hijos.

La firma argentina BetWarrior compró espacio publicitario para emitir su anuncio durante el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica.

Durante esa pausa, los televidentes argentinos se toparon con la “presencia” de Maradona en el anuncio.

Su aparición les impidió concentrarse en el partido y desató críticas.

Las redes se inundan de quejas contra la empresa y contra los hijos del ‘Pelusa’, quienes habrían autorizado el uso de su imagen.

Los críticos aseguran que Maradona nunca habría autorizado usar su imagen para apuestas, y la decisión de sus hijos genera sorpresa e incomprensión.

El especialista en IA Nicolás Bilkins abre el debate sobre los derechos de imagen en esta nueva era de la IA. «Hoy en día, la tecnología permite que cualquiera diga lo que quiera».

«¿Hasta qué punto un heredero puede hacer que alguien ya fallecido diga algo que nunca habría dicho?»

En YouTube, donde también se puede ver el vídeo, BetWarrior ha desactivado los comentarios.