Argentina está furiosa y exige a la FIFA que se repita la final del Mundial

Los hinchas argentinos iniciaron una petición para que se repita la final del Mundial perdida 1-0 ante España.

El domingo, Argentina no pudo retener el título tras caer 1-0 ante España en la final, gol de Ferran Torres.

Los impulsores de la petición alegan que el encuentro no fue justo y sugieren que el árbitro favoreció a España.

El árbitro Slavko Vicnic tomó decisiones controvertidas que, según los firmantes, deben revisar la FIFA.

Piden que la FIFA analice las decisiones y ordene repetir el encuentro, aunque la probabilidad de que esto suceda es muy baja, pues el organismo suele ignorar este tipo de solicitudes.

La petición, alojada en Change.org, ya cuenta con más de cincuenta millones de firmas.