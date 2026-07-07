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Lautaro Martinez Argentina 2026Getty Images
Simone Gervasio

Traducido por

Argentina en el Mundial, Martín Palermo: «Lautaro Martínez es el mejor de Europa por lo que está demostrando en el Inter»

Argentina
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Lautaro Martínez
Serie A

El exdelantero de Boca Juniors y la selección argentina, Martín Palermo, analizó el desempeño del equipo de Scaloni en el Mundial. En TyC Sports, la leyenda sudamericana valoró a Lautaro Martínez, capitán del Inter, quien marcó un solo gol ante Jordania y pasó desapercibido.


«Para mí, Lautaro es el mejor de Europa por lo que muestra enelInter. ¿Un solo gol? Sería preocupante si el equipo no marcara, si ni siquiera Leo Messi lo hiciera, si hubiera falta de goles y ocasiones. Scaloni debe buscar que los jugadores encuentren su ritmo, pero es clave que los delanteros tengan capacidad goleadora».

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