En un enfrentamiento de semifinales que no careció de emoción, la selección de Argentina logró resolver el duelo de altura ante su rival de Inglaterra por un resultado de 2-1, asegurando así su plaza en el partido final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El encuentro, que se disputó en medio de un ambiente vibrante, presenció un desempeño ofensivo depurado por parte de ambos equipos, antes de que la selección de Argentina resolviera el choque en los últimos minutos con un gol agónico que encendió la alegría de la afición. Por su parte, la selección de Inglaterra ofreció un nivel honroso, pero no logró evitar la eliminación tras un largo recorrido en el torneo.

Con esta victoria, la selección de Argentina quedó a tan solo un paso de coronarse con el título mundial, al igual que los miles de aficionados que quedaron a un solo paso de ganar el gran premio en el concurso Driven Quest.

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