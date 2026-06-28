Tras un desenlace loco en el Argelia-Austria, ambos se clasificaron para la eliminatoria del Mundial. Les bastaba un punto, pero Riyad Mahrez marcó el 3-2 en el descuento y Austria se quedó al borde de la eliminación. En el 96, Sasa Kalajdzic, recién ingresado, anotó el 3-3. Así, Irán quedó eliminado. Austria chocará con España y Argelia con Suiza.

El encuentro generó polémica antes de empezar por sus múltiples resultados posibles. Se temía un empate sin goles que clasificara a ambos, mientras que una derrota eliminaba a cualquiera y un empate dejaba fuera a Irán.

Al inicio ninguno se arriesgó, pero un pase profundo de David Alaba cambió el partido: Marko Arnautovic definió ante Oussama Benbot y puso el 0-1.

El tanto obligó a Argelia a reaccionar, y aunque creó peligro, le faltó puntería.

Justo antes del descanso, un pase profundo rebotó en el banderín de córner y sorprendió a Phillipp Mwene. Mahrez recogió el balón y se lo cedió a Rafik Belghali, que, tras unos amagos, batió al primer palo: 1-1.

Diez minutos después del descanso, Austria volvió a adelantarse gracias a una jugada magistral de Marcel Sabitzer. El centrocampista recibió un excelente centro de Konrad Laimer y, sin controlar el balón, disparó con mucha fuerza desde el borde del área: 2-1.

Cinco minutos después, Mahrez respondió: Aouar lo asistió tras dejar atrás a su marcador y el ‘10’ argelino igualó de zurda, 2-2.

Cuando parecía que el partido acabaría igualado, Mahrez recibió un pase en profundidad y batió al portero: 3-2.

En el 96, Austria, obligada a marcar, igualó: Kalajdzic cabeceó a la red y desató la locura: 3-3. Irán se despide.