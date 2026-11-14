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Informes de prensa revelaron que Argelia definió su postura respecto a la candidatura para albergar una de las tres próximas ediciones de la Copa Africana de Naciones, prevista para los años 2028, 2031 y 2033.

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Según información publicada por el periódico argelino "Echorouk News", y destacada principalmente por el sitio "Afrik-Foot", Argelia no desea presentar una candidatura para albergar el torneo durante los próximos siete años, tras haber cerrado el expediente de candidatura para acoger alguna de las tres ediciones.

La decisión argelina llega en un momento en el que los contornos de la carrera por albergar las próximas ediciones de la Copa Africana de Naciones empiezan a definirse, después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) reconsiderara el sistema de celebración del torneo.

Libia y Etiopía compiten por la edición de 2028

Libia y Etiopía compiten, hasta el momento, por albergar la edición de 2028, que probablemente se disputaría entre el 7 de junio y el 19 de julio de ese mismo año.

Ni el deseo de Egipto de albergar el torneo, ni el expediente conjunto que incluye a Sudáfrica, Lesoto y Zimbabue, se han convertido en una candidatura oficial hasta ahora.

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En cuanto a la edición de 2031, cuya fecha se adelantó un año tras las últimas modificaciones del calendario del torneo, Burkina Faso, Malí y Níger han manifestado su deseo de acogerla, con la posibilidad de que Senegal se sume más adelante a la carrera por la candidatura.

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Hasta el momento no existe ningún expediente anunciado para albergar la edición de 2033.

La CAF da marcha atrás en el sistema del torneo cada 4 años

El presidente de la CAF, Patrice Motsepe, había anunciado en diciembre de 2025 la tendencia hacia la celebración de la Copa Africana de Naciones una vez cada cuatro años, antes de que la institución abriera en julio el plazo de candidaturas para albergar las ediciones de 2028, 2032 y 2036.

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Sin embargo, la CAF rectificó posteriormente esta decisión y anunció el 30 de octubre el regreso a la celebración del torneo cada dos años, con lo que las tres ediciones siguientes a la de 2027 quedan previstas para los años 2028, 2031 y 2033.

El destino de la edición de 2027 podría cambiar los cálculos de la organización

Las dudas siguen rodeando la capacidad de Kenia, Uganda y Tanzania para albergar la Copa Africana de Naciones 2027 en su fecha prevista el próximo verano, ante el retraso registrado en las obras de preparación a menos de un año del inicio del torneo.

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En caso de que se decida trasladar el torneo fuera de los tres países, ello podría conllevar un nuevo rediseño del mapa de organización de las próximas ediciones, incluida la posibilidad de que Egipto o Sudáfrica vuelvan a entrar en los cálculos, especialmente con la circulación de informaciones sobre contactos de la CAF con ambos países acerca de la posibilidad de asumir la organización del torneo.

No obstante, Patrice Motsepe sigue negando oficialmente que exista intención de trasladar la edición de 2027 fuera de los países anfitriones actuales.

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Argelia se retiró anteriormente de las carreras de 2025 y 2027

Argelia había entrado anteriormente en la carrera por albergar las ediciones de 2025 y 2027, antes de retirarse de la competición apenas dos días antes del anuncio del país ganador del derecho de organización.

También se informó de que Argelia figuraba entre los países con los que se había contactado acerca de la posibilidad de albergar la edición de 2027, junto a Marruecos, que acogió la última edición entre diciembre de 2025 y enero de 2026, y Costa de Marfil, que organizó la penúltima edición en enero y febrero de 2024.