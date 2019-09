Areola y Vinicius cierran el baile de fichas y dorsales en el Real Madrid

La llegada de Areola, que lleva el dorsal '1', cierra una plantilla de 25 fichas y una extra, la de Rodrygo, que estará a caballo con el Castilla

El ha hecho uno de los últimos movimientos de este mercado de fichajes. No es ningún fichaje, no es Pogba, es el cierre de su plantilla, con el anuncio de los dorsales y fichas que tendrán los integrantes de la primera plantilla del equipo blanco a partir del 3 de septiembre, que es una fecha en la que ya no se pueden hacer movimientos en cuanto a altas y bajas.

La llegada de Areola a la portería del equipo de Concha Espina y la marcha de Keylor Navas hacia el París Saint Germain han sido los dos únicos movimientos en las oficinas del Santiago Bernabéu en el último día del mercado, algo decepcionante para el equipo que ha ganado 3 Champions de forma consecutiva.

Hay novedades en cuanto a los dorsales para esta temporada. Además de que Areola sucede a Keylor Navas en portar el '1', un dorsal histórico en la Casa Blanca, se han conocido de forma definitiva también los números que van a portar los nuevos fichajes, o el de Vinicius y Rodrygo. Este último cuenta con una particularidad especial.

Uno de los primeros fichajes en ser anunciados, el de Eder Militao, procedente del , llevará el '3', que ya llevó un compatriota suyo, Pepe, que casualmente también procedía del mismo cuadro cuando llegó a la capital de y triunfó rotundamente en su etapa en Madrid.

Por su parte, ya hay heredero en el '7' que han llevado tantos mitos del madridismo. Será Eden Hazard, la gran apuesta de este año del Real Madrid, el que lleve un dorsal que han llevado Raúl o Cristiano Ronaldo, entre otros. Mientras, Mariano, que era el anterior portador del número, llevará el '24', ante su negativa a marcharse del Real Madrid.

Uno de los detalles más llamativos de este reparto de dorsales está en Vinicius. El joven brasileño llevará el '25', lo que supone que formará parte de la plantilla del primer equipo. Mientras, Rodrygo, otra de las grandes apuestas de futuro, llevará el '27', con lo cual estará a caballo con la primera plantilla y el filial, el .

Con respecto al resto de fichajes, pocas novedades. Mendy llevará el número '23', Jovic el '18' y otro de los 'refuerzos' de esta temporada, el colombiano James Rodríguez, se queda definitivamente con el '16' que ya lució ante el Valladolida, ya que el '10' sigue siendo propiedad del actual Balón de Oro, Luka Modric.