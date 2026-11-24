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La primera parte del partido entre el Real Madrid y el PSV, disputado el martes por la noche en el estadio Santiago Bernabéu en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, estuvo marcada por la polémica arbitral tras la señalización de un penalti a favor del conjunto neerlandés.

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El videoarbitraje (VAR) intervino para revisar la jugada después de que Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, pisara el pie del jugador del PSV Sven Mijnans dentro del área cuando intentaba llegar al balón. El árbitro noruego Espen Eskås acudió entonces a la pantalla de revisión y decidió señalar penalti.

Por su parte, la cuenta "Archivo VAR", especializada en jugadas arbitrales, zanjó la polémica sobre la acción en la red social "X" y confirmó que el árbitro acertó al señalar penalti a favor del PSV.

El croata Ivan Perišić transformó la pena máxima en el minuto 32 y adelantó al conjunto neerlandés frente al Real Madrid.

La primera parte terminó con ventaja de 0-1 para el PSV ante el Real Madrid en el feudo del conjunto blanco.

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Antes de este partido, el Real Madrid sumaba 12 puntos (pleno de victorias) y ocupaba la segunda posición de la clasificación, empatado con el líder, el París Saint-Germain, del que solo lo separaba la diferencia de goles, mientras que el PSV era vigesimoquinto con 4 puntos.