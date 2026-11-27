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La accidentada historia entre el Milan y Archie Brown podría dar un giro inesperado. Tras quedarse cerca de unir sus caminos en el verano de 2025, el club italiano y el lateral inglés podrían reencontrarse en un futuro próximo.

Tras fichar por el Fenerbahçe, el jugador de 24 años se está consolidando como uno de los futbolistas con mayor proyección en una posición para la que el equipo de Amorim busca una solución en el mercado. Y, según ha informado Fabrizio Romano, Brown estaría disponible por una cifra asequible. Su contrato incluye una cláusula de rescisión de 23 millones de euros que puede ejecutarse tanto en el mercado de invierno como en el de verano.

Varios equipos ya han preguntado por el futbolista nacido en 2002. Desde la Premier League han llegado los primeros contactos de Liverpool y Chelsea, a los que se ha sumado el Atlético de Madrid. Además, el Fenerbahçe ya habría rechazado una oferta de 13 millones de libras del Nottingham Forest. En este contexto también habría aparecido el Milan para intentar cerrar una operación que no llegó a buen puerto hace un año y medio.

Fue en el verano de 2025 cuando el jugador de Birmingham, tras despuntar en el Gante, se convirtió en uno de los protagonistas del mercado. Cuando su fichaje por el Milan parecía cerrado, se produjo un cambio de rumbo y el club turco dio la vuelta a la situación: se hizo con el jugador por unos 8 millones de euros y le hizo firmar un contrato hasta 2028 con opción a un año más.

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El club italiano también fue objeto de burlas en el vídeo de presentación del jugador en redes sociales por parte del equipo que entonces dirigía Mourinho. Furlani y Tare confiaban mucho en Brown e intentaron llevarlo a Milán hasta el final. Incluso trataron de retenerlo en el aeropuerto enviando un avión privado, pero la voluntad del jugador acabó siendo decisiva y lo llevó a Estambul.

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«El acuerdo con el Milan estaba prácticamente cerrado. Estaba listo para viajar. Pero entonces, durante la noche, recibí una llamada del presidente del Fenerbahçe. Todo cambió. La pasión que demostró, su visión... hicieron que la decisión fuera fácil. Sabía que tenía que venir al Fenerbahçe», comentó el inglés.

Fue un duro golpe para el Milan, que había visto en él al sucesor de Theo Hernandez. Es una posición que sigue sin cubrirse, dada la poca confianza que Amorim está mostrando en Bartesaghi y el bajo rendimiento de Estupinan, que llegó aquel verano procedente del Brighton por 17 millones más 2 en variables.

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En su año y medio en Turquía, Brown ha confirmado su valía, como demuestra el hecho de que su valoración haya subido hasta los 18 millones. Esta temporada ya suma 17 partidos, 3 goles y 2 asistencias. Es un pilar del Fenerbahçe y ha sido titular en todos los partidos de la Champions League, donde ha destacado con 2 goles y una asistencia. Marcó ante la Roma y el Liverpool y ha sido decisivo en la recuperación del Fenerbahçe, que, tras un comienzo difícil, ha ascendido hasta el 16.º puesto de la clasificación de la fase liga de la Champions League.