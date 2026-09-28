En un partido de quinta división entre Hulsel y Nieuw Woensel, este domingo se produjo un incidente grave. Un espectador amenazó de muerte al árbitro Max Willemse (19), según informa el Eindhovens Dagblad.

Poco después del descanso, el ambiente en el recinto deportivo de Hulsel cambió por completo. Con 1-3 en el marcador, un espectador se dirigió furioso hacia el colegiado, tras lo cual lanzó un comentario insólito a Willemse.

«Si tomas otra decisión tan estúpida, voy a ir a casa a por mi rifle», habría gritado el espectador. Así lo confirman tanto Willemse como varios testigos. El árbitro, de 19 años, decidió entonces suspender el partido de inmediato.

«Lo sentí como una amenaza seria», cuenta el árbitro al ED. «Me miró directamente a los ojos y de verdad sentí que lo decía en serio». Willemse quedó tan conmocionado que ya no quiso reanudar el encuentro. Tampoco cambió eso el hecho de que el espectador en cuestión ya hubiera sido expulsado del recinto deportivo.

El árbitro sí valora positivamente la manera en que actuó la directiva de Hulsel. El espectador implicado fue expulsado de inmediato y, además, Willemse mantuvo el lunes una conversación telefónica con la directiva del club local.

«Fue una conversación agradable, en la que me pidieron disculpas y también indicaron que la persona implicada recibirá una prohibición de acceso al recinto deportivo», señaló Willemse.

Mientras tanto, el árbitro ya ha presentado una denuncia ante la policía. Aun así, Willemse no se deja amedrentar por el incidente. «Es muy desagradable lo que ocurrió, pero lo veo como un incidente aislado. Tengo ganas de arbitrar el próximo partido, así podré dejar atrás lo sucedido», concluye.