Arbitraje Salvadoreño también se someterá a reducción salarial

Los silbantes cuscatleco tomaron esta decisión a manera de solidaridad.



Los futbolistas salvadoreños acordaron con los dirigentes de la Primera División, a inicios de semana, una reducción del 20% en sus salarios de forma temporal, debido a la situación del coronavirus que afecta al mundo y al deporte en general, ya que los estadios no contarán con afición en los próximos meses y los ingresos de los equipos se verán disminuidos.



La Asociación de Árbitros de El Salvador, como un acto de solidaridad, anunciaron que aceptarán un descuento del 20% de sus honorarios: “Como junta directiva acordamos aceptar una disminución no mayor al 20%, aplicándose un porcentaje igualitario con la disminución a la que será sujetos los jugadores de los diferentes equipos. Aclaramos que nuestros honorarios con mucho menor a los salarios de los jugadores, pero queremos brindar nuestra colaboración para el reinicio del campeonato”.



Y agregaron en el comunicado de prensa: “La familia arbitral ha sido muy afectada por la situación actual, ya que como es de su conocimiento, los árbitros no contamos con un salario fijo, ni prestaciones, dependemos de lo devengado en cada partido y siempre y cuando se tenga una asignación”.