Álvaro Arbeloa le quitó importancia a las informaciones que circulan sobre su futuro en el Fulham, en un momento en el que aumenta la presión sobre el entrenador español, que se encuentra ante una prueba decisiva para salvar su puesto, tras un arranque titubeante del equipo en la Premier League.

Con la llegada de mediados de octubre, el futuro de Arbeloa ya está amenazado, después de que el Fulham se haya conformado con cosechar solo dos puntos de los 18 posibles en la Premier League, sin lograr ninguna victoria, lo que le sitúa en el último lugar de la tabla, a dos puntos de la zona de salvación que ocupa el Sunderland.

Y pese al éxito del técnico español al conducir a su equipo a superar dos rondas en la Copa de la Liga inglesa, los resultados negativos en el campeonato han puesto su experiencia con el club londinense bajo una presión enorme.

Según lo que publican los medios ingleses, al exentrenador del Real Madrid no le quedan más que dos partidos para salvar su cargo: recibe al Hull City en el estadio Craven Cottage mañana sábado, antes de visitar al Coventry City, uno de los equipos recién ascendidos a la competición.

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Arbeloa responde a los rumores de destitución

Antes del esperado enfrentamiento, Arbeloa intentó alejar la presión de sí mismo, asegurando que su concentración está puesta por completo en su equipo y en el próximo partido, y no en los rumores relacionados con su futuro.

El técnico español dijo, según recogió el diario español "Marca": "¿Rumores? No. Yo estoy centrado en el partido de mañana, en los jugadores de mi equipo y en mi equipo en general. Eso es lo más importante. No se trata de mí, se trata del club y de la afición".

Y al ser preguntado sobre si había pedido explicaciones a la directiva del Fulham acerca de su futuro, especialmente después de los informes de la prensa inglesa que hablaron de la existencia de un estado de rebelión dentro del vestuario, Arbeloa lo negó, señalando que los preparativos marchan con normalidad.

Y explicó: "No, ha sido una semana normal en la que hemos trabajado duro. Nos preparamos para un partido difícil ante un equipo fuerte. Es otra semana más para mí".