«Arabia Saudí era mejor»: la exestrella del Trabzonspor advierte a Salah

John Obi Mikel, excentrocampista del Trabzonspor, dirigió una advertencia al capitán de la selección de Egipto, Mohamed Salah, sobre lo que le espera tras su fichaje por el club turco.

Mikel aseguró que la estrella egipcia contará con un enorme respaldo de la afición, pero que deberá ofrecer buenos niveles de forma constante para conservar ese apoyo.

Salah se unió al Trabzonspor en una operación de traspaso libre, tras finalizar su contrato con el Liverpool al término de la temporada, y recibió un recibimiento excepcional de miles de aficionados que se congregaron en el aeropuerto después del anuncio de su fichaje por el club turco.

En declaraciones al diario turco "Sabah", recogidas por Daily Post de Nigeria, Mikel habló sobre la gran expectación que rodea la llegada de Salah.

¿Arabia Saudí era mejor?

Y dijo: "Salah tiene sus razones para marcharse allí, ¿es una cuestión de fútbol o de incentivos económicos? Si hablamos de dinero, entonces sin duda Arabia Saudí habría sido la mejor opción".

Y añadió: "El Trabzonspor es un club maravilloso, y la gente de allí es apasionada del fútbol. Es una ciudad que vive por el fútbol".

Pero el exjugador del Chelsea recalcó que el recibimiento a Salah fue excepcional incluso para los estándares del club, y afirmó: "Esta vez fue diferente; miles de personas salieron a recibir a Mohamed Salah, y fue realmente asombroso. Creo que el estadio entero se llenó en el momento de su presentación. Fue increíble, y las cuentas del club en las redes sociales también experimentaron un enorme aumento".

Señaló que Salah podría necesitar también algunos ajustes dentro del club, teniendo en cuenta las exigencias de un jugador de su categoría, y dijo: "Por lo que conozco del club, sé la calidad de los campos de entrenamiento, los vestuarios y las zonas de duchas, y quizá necesiten hacer algunos ajustes por Mohamed Salah".

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Mikel advierte a Salah

Al mismo tiempo, Mikel advirtió al capitán de la selección de Egipto sobre el aumento del listón de las expectativas en Trabzon, subrayando que la afición que le da al jugador tanto cariño puede volverse en su contra rápidamente si los resultados y los niveles no están a la altura de sus aspiraciones.

Y dijo: "Sin restar ningún mérito al Trabzonspor, es un club maravilloso y cuenta con una base de aficionados asombrosa, y las personas responsables del club y de la ciudad merecen elogios. Los habitantes de la ciudad te tratarán como a un rey si juegas bien y consigues victorias. Pero se vuelven contra ti rápidamente, y no les importa quién eres ni de dónde vienes".

Mikel cerró su mensaje deseándole a Salah y a su familia una experiencia exitosa en Turquía, y dijo: "Espero que las cosas le vayan bien a él y a su familia, y que se sientan cómodos y disfruten de la ciudad. Porque una cosa es segura: si sigue ofreciendo sus buenos niveles y jugando de forma destacada por esta ciudad, lo adorarán por completo".

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