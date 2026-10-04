Arabia Saudí da marcha atrás en uno de los proyectos más destacados del Mundial 2034

Dos fuentes bien informadas revelaron a la agencia "Reuters", este domingo, que Arabia Saudí está dando marcha atrás en los planes para construir uno de sus estadios más ambiciosos destinados a albergar el Mundial 2034, tras los retrasos y la reducción de la escala del proyecto futurista que acoge el estadio.

El estadio de Neom se describe como un estadio suspendido dentro de "The Line", un proyecto de vidrio y acero que se extiende a lo largo de 160 kilómetros y que forma parte del proyecto de desarrollo más amplio conocido como Neom.

Lee también

Al-Seibari, entre los 10 jugadores más caros de la Bundesliga; y Olise arrasa con todos

Revolución inminente en el once del Barcelona tras el parón internacional; y Hamza, bajo los focos

El proyecto Neom se puso en marcha hace unos diez años, como pilar fundamental de la Visión 2030 ideada por el príncipe heredero, Mohammed bin Salman.

El Mundial 2034 representa un acontecimiento de enorme importancia para Arabia Saudí, que ha inyectado inversiones gigantescas en el sector deportivo a través del Fondo de Inversión Pública, dentro de la Visión 2030.

Esta será la primera edición del Mundial con su formato ampliado, con la participación de 48 selecciones, que se celebra en un solo país. El reino trabaja en la construcción o renovación de 15 estadios repartidos en 5 ciudades, además de decenas de instalaciones de entrenamiento.

Dificultades de ejecución

La plataforma "MEED Projects", en datos enviados a "Reuters", estimó el valor total de estos proyectos en unos 22.700 millones de dólares. Los datos de la plataforma indican que el coste del estadio suspendido de Neom estaba previsto que alcanzara los 2.500 millones de dólares, y que su capacidad prevista rondaría los 46.000 espectadores.

No existe una fecha concreta para la finalización de la construcción del estadio, según los datos, que indican que el resto de los estadios e instalaciones se encuentran en distintas fases de desarrollo y que se espera concluirlos entre los años 2026 y 2033.

Una tercera fuente explicó que la distribución geográfica de los estadios aumenta la dificultad de ejecución de los proyectos, señalando que el asunto podría complicarse aún más por el aplazamiento o la reducción de algunos proyectos que estaban destinados a acoger estadios, como "The Line" y "New Murabba" en Riad.

"Reuters" había señalado anteriormente que el Fondo de Inversión Pública saudí está desplazando su atención de los megaproyectos costosos hacia inversiones de rendimientos financieros más rápidos, una estrategia que responsables saudíes confirmaron posteriormente.

En cambio, está previsto que el estadio Aramco, en la ciudad de Al-Khobar, en la Región Oriental, quede terminado para finales de este año, con el fin de albergar su primer partido el próximo mes de enero, cuyas entradas ya han salido a la venta. Una cuarta fuente confirmó a "Reuters" que los trabajos en otros estadios planificados siguen avanzando.



