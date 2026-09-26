El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, decidió sacrificar a su delantero Abdullah Al Hamdan en el once titular para el partido ante Omán, en el torneo de la Copa del Golfo Arábigo "Copa del Golfo 27".

La selección saudí se enfrenta a su par de Omán, hoy sábado, en el estadio Al Inmaa de Yeda, en la segunda jornada de la competición del Grupo A del torneo del Golfo.

Donis decidió apostar por Firas Al Buraikan en el once titular, en detrimento de Abdullah Al Hamdan, que volvió al banquillo, después de haber sido objeto de amplias críticas por su bajo nivel en la victoria por 1-0 ante Kuwait, el pasado miércoles.

Al Buraikan no fue el único que entró como novedad en la línea delantera, ya que el técnico griego decidió alinear a Sultan Mandash en el once titular, además de devolver a Mohammed Abu Al Shamat al lateral derecho en detrimento de Nawaf Boushal.

También regresaron al once otras dos estrellas del Al Hilal, aparte de Sultan Mandash, que son el portero Mohammed Al Owais para suplir la ausencia del lesionado Nawaf Al Aqidi, así como el defensa Hassan Tambakti, en detrimento de Abdulelah Al Amri.

El quinto cambio fue la incorporación del centrocampista Alaa Al Haji en el once titular, en detrimento de Nasser Al Dawsari, que volvió al banquillo.

La selección saudí lidera el Grupo A de la Copa del Golfo 27 con 3 puntos, con una ventaja de dos puntos sobre Irak y Omán, mientras que la selección de Kuwait cierra la clasificación sin puntos.

Arabia Saudí necesita ganar con cualquier resultado para asegurar el pase a las semifinales de forma directa, independientemente del resultado de su último partido del grupo ante Irak, el próximo martes.

El once de la selección saudí fue el siguiente:

Portería: Mohammed Al Owais

Defensa: Mohammed Abu Al Shamat - Hassan Tambakti - Hassan Kadesh - Mutaib Al Harbi

Centro del campo: Sultan Mandash - Alaa Al Haji - Mohammed Kanno - Hammam Al Hammami

Ataque: Saleh Abu Al Shamat - Firas Al Buraikan