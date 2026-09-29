La selección de Arabia Saudita logró sumar el pleno de puntos tras derrotar a su par de Irak, complicando así el panorama en la vigésima séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo, "Golfo 27".

La selección saudí venció a la iraquí por 2-0, en el partido que ambas disputaron hoy martes, en el estadio Al Inma de Yeda, en la tercera y última jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

Abdullah Al Salem abrió el marcador para la selección saudí en el minuto 54 del encuentro, tras aprovechar un balón que se le escapó a Ahmed Basil, guardameta de Irak, para enviar la pelota a la red vacía.

Abdullah Al Hamdan añadió el segundo gol para Arabia Saudita en el minuto 69, tras quedarse solo ante Ahmed Basil y ejecutar un disparo raso con la izquierda que el portero iraquí no pudo despejar.

De este modo, la selección de Arabia Saudita se asegura el liderato del Grupo A en el torneo del Golfo, con el pleno de puntos (9 puntos), tras sus tres victorias ante Kuwait, Omán e Irak.

En contraste, se complicó la situación de la selección de Irak en el torneo con un escenario de locura, ya que su cuenta se detuvo en 4 puntos, con los que ocupa el segundo puesto del grupo, empatada con la selección de Omán, que logró una emocionante victoria sobre Kuwait por 3-1.

La selección de Irak igualó a Omán en todo, por lo que informes periodísticos confirman que se celebrará un sorteo entre ambas para conocer al segundo clasificado a las semifinales junto a Arabia Saudita.

Las dos selecciones clasificadas esperan conocer a sus rivales en las semifinales, tras la disputa de los dos partidos de mañana en el Grupo B, en los que se enfrentan la selección de Catar con la de Emiratos, y Yemen contra Baréin.