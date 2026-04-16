Aquí por los Real Club Legends... David Silva toma el timón en una sorpresa especial para el barquero del Celta de Vigo, Iván

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Cada club tiene los suyos — aficionados que lo dan todo por su equipo pero que rara vez pueden vivir el partido en directo. Durante años, el seguidor de toda la vida del Celta de Vigo, Iván Cabanelas, ha pasado sus días de partido conectando Vigo con la otra orilla de la ría, transportando a otros hinchas hasta el estadio sin poder entrar él mismo.

Trabajar para el servicio de ferry de la ciudad significa que Iván está de turno casi todas las noches del año, perdiéndose a menudo los mismos partidos a los que ayuda a otros a asistir. "The worst thing about working evenings is that I miss Celta’s matches. When they play, I try to follow the match on the radio on the boat sometimes.”

Todo cambió en una noche inolvidable de la UEFA Europa League, cuando un rostro legendario apareció en su barco: el ídolo del club David Silva. Enterprise Rent-A-Car, socio oficial de la UEFA Europa League y la Conference League, quiso rendir homenaje a héroes anónimos como Iván, contando con Silva para meterse en su día a día y regalarle una noche que nunca olvidará.

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Nacido en las Islas Canarias pero convertido en héroe en Vigo, Silva se dio a conocer durante una cesión clave en el Celta en 2005. Ahora, gracias a Enterprise, regresaba al paseo marítimo de Vigo — esta vez revisando billetes y recibiendo a los pasajeros para que Iván pudiera cambiar la cabina del ferry por un asiento en las gradas de Balaídos.

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"Me siento un poco mejor: que pueda ir a ver el partido y yo le pueda hacer un poco de cobertura, me alegro mucho por el. Veamos si Iván puede enseñarme cómo se hace." dijo Silva mientras subía al ferry para aprender el oficio. Más tarde, también recordó con cariño las noches europeas: “La UEFA Europa League, recuerdo partidos muy buenos, con el Valencia, el Manchester City y la Real Sociedad. La atmósfera el ambiente es espectacular.”









A medida que se acercaba el partido, la emoción iba en aumento. “Se nota el ambiente de la UEFA Europa League. La afición con ropa del Celta, bufandas y camisetas, es diferente" comentó Iván antes de dirigirse al encuentro. Gracias a una pequeña ayuda de una leyenda y de Enterprise, la espera para ver de nuevo a su querido Celta de Vigo en la UEFA Europa League por fin ha terminado.

Desde la grada, con el rugido de la afición de fondo, Iván vivió por fin en primera persona la magia de una noche europea — disfrutando de una brillante victoria en casa por 2-1 frente al Lille.



