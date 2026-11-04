Según el portero del conjunto de Stuttgart, había sido difícil conversar en el Rams Park «porque el ruido era algo a lo que no estamos acostumbrados, sobre todo por los silbidos», dijo tras la decepcionante derrota por 0-2 en la metrópoli turca. Y añadió: «Tampoco sé si todos los silbidos los hicieron personas. Sobre todo cuando estaban cantando y de repente empezaban los silbidos, pensaba: aquí hay algo que no cuadra».

La ensordecedora pitada que se producía casi cada vez que un jugador del Stuttgart tocaba el balón causó desconcierto. «Había mucho ruido. Sobre todo al principio, muchísimo», explicó Bredlow. «Pero durante el partido, por momentos, la verdad es que dejé de prestarle atención. Ya no lo percibía como un ruido tan fuerte, sinceramente». En cualquier caso, aseguró que «todavía oigo bien».

El director deportivo Fabian Wohlgemuth se expresó en términos similares. «Yo no tuve que taparme los oídos», dijo, y añadió: «Creo que para todos nosotros fue más bien motivador poder jugar en ese ambiente. Todos lo soportamos, lo aguantamos y seguimos sanos».

El capitán Deniz Undav, en cambio, reaccionó casi con fastidio a la sospecha de Bredlow: «Me da igual. Estoy orgulloso de que hayamos plantado cara aquí». Ermedin Demirovic, por su parte, se mostró asombrado por el ruido. «Nunca había vivido un apoyo así», dijo.

El VfB Stuttgart recibió una oleada de críticas de los aficionados del Galatasaray

El público del estadio del Galatasaray, siempre ruidoso también en otros partidos, ya había provocado polémica antes del encuentro. En una publicación en redes sociales, el Stuttgart había compartido una imagen de unos altavoces del estadio junto con tres emojis pensativos, insinuando, supuestamente en tono de humor, que los silbidos se generaban artificialmente. Al menos así lo interpretaron algunos seguidores del club de Estambul, que expresaron su enfado en los comentarios.

Hasta tal punto que el VfB borró la publicación poco después e incluso pidió disculpas públicamente. «Querida comunidad del Galatasaray: con la publicación que compartimos desde vuestro estadio no teníamos intención de herir a nadie. Si ha sido así, pedimos disculpas. Agradecemos vuestra hospitalidad en Estambul y la buena colaboración entre nuestros clubes. Deseamos que se dispute un partido justo y emocionante en vuestro magnífico estadio», escribió el club de la Bundesliga.

El Galatasaray respondió y aceptó las disculpas. «¡Gracias! Estamos deseando recibiros en nuestro estadio, que tiene uno de los mejores ambientes futbolísticos del mundo. ¡Por un gran partido!», decía una publicación de la cuenta oficial del club. Aun así, numerosos aficionados de los Leones siguieron expresando su enfado en los comentarios bajo el mensaje del VfB.

Tras la victoria, el Galatasaray de Estambul lanzó una pulla al VfB Stuttgart

Además, tras el partido, el Galatasaray no dejó pasar la oportunidad de lanzar una pequeña pulla al VfB. El club con más títulos de liga de Turquía publicó un vídeo en el que aparece un altavoz que reproduce varias veces seguidas las palabras «Adiós».

Para el VfB fue la primera derrota de esta temporada en la Champions League. En los tres partidos anteriores, el conjunto de Stuttgart había sumado siete puntos y, por tanto, sigue teniendo muy buenas opciones de alcanzar la fase eliminatoria.